Uomini e Donne, Isabella Ricci cacciata dal programma? Un’ex dama svela un retroscena: “Solidarietà per lei”

Nel fine settimana appena trascorso sono state effettuate delle registrazioni di Uomini e Donne dalle quali si è evinto che Isabella Ricci fosse assente. La dama è inaspettatamente sparita dagli studi di Canale 5 generando molto sgomento.

Sul web, dunque, in molti si stanno domandando quale possa essere il motivo celato dietro questo inaspettato colpo di scena. A gettare un po’ di pepe sulla vicenda è stata un’ex dama del parterre. Scopriamo cosa ha rivelato.

La misteriosa assenza di Isabella Ricci

Sabato 9 e domenica 10 ottobre sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne e in entrambe Isabella Ricci era assente. La notizia ha cominciato a diffondersi sul web a macchia d’olio e in molti hanno dato luogo a congetture per giustificare tale assenza. In molti hanno contattato la diretta interessata sui social per chiederle spiegazioni. Lei, però, ha deciso di non dare nessuna spiegazione esplicita di quanto accaduto.

In queste ore, però, a tuonare sulla questione è stata un’ex dama della corte di Maria De Filippi. La persona in questione è Maria Tona. Quest’ultima ha fatto parte di Uomini e Donne fino alla scorsa edizione. Poi, d’improvviso, non fu più contattata dalla redazione per ragioni che non sono mai state rivelate esplicitamente. In più occasioni, però, la protagonista ha lasciato intendere che ci fossero stati dei problemi con gli autori del programma.

Ex dama di Uomini e Donne svela retroscena

È bene, a distanza di un bel po’ di tempo dalla sua dipartita da Uomini e Donne, Maria è tornata a parlare della trasmissione commentando l’uscita di scena di Isabella Ricci. Secondo il punto di vista della donna, la rivale di Gemma Galgani sarebbe stata cacciata dalla trasmissione. La dama, infatti, ha pronunciato delle frasi piuttosto ambiguo in quanto ha detto che non fosse difficile intuire i motivi celati dietro questa decisione.

Molto probabilmente, l’ostilità che Isabella ha con Gemma, beniamina dello staff del programma di canale 5, ha cominciato a generare un po’ di fastidio. Per tale ragione, la redazione potrebbe aver deciso di non convocare più la protagonista. Maria, infatti, si è detto completamente solidale con Isabella. Almeno per il momento, però, non vi è alcuna ufficialità di questa notizia. L’assenza della Ricci potrebbe essere dovuta anche ad un impegno temporaneo. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni per sapere come si evolverà questa vicenda.