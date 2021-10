Segnalazione su Gabrio, corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne: beccato in un locale mentre… (FOTO)

In queste ore è spuntata sul web una segnalazione che riguarda Gabrio, il corteggiatore di Andrea Nicole. Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Storie in cui è apparso piuttosto triste e depresso.

Tuttavia, alcuni fan hanno dichiarato di averlo beccato da tutt’altra parte nell’ora esatta in cui è stato pubblicato questo contenuto. Scopriamo, dunque, che cosa è accaduto.

La segnalazione su Gabrio

Tra i corteggiatori di Andrea Nicole c’è anche Gabrio, ma quest’ultimo è finito al centro della bufera per una segnalazione. Il giovane non ha mai convinto troppo il pubblico da casa e anche parte di quello in studio. Molte persone, infatti, ritengono che dietro la sua storia alquanto strappalacrime si celi un ragazzo non propriamente sincero, almeno nei confronti della tronista. Andrea, però, sembra non voler dare perso a queste insinuazioni, pertanto, sta continuando a conoscerlo senza remore.

Tuttavia, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Il ragazzo ha pubblicato una foto in cui ha ripreso il suo sabato sera, piuttosto triste e desolato. Nello specifico, il protagonista ha fatto credere di essere a casa, sotto le coperte, a guardare la televisione. In realtà, però, allo stesso orario della pubblicazione di questo scatto, Gabrio è stato beccato in un locale. (Continua dopo le foto)

Il corteggiatore di Uomini e Donne sta mentendo?

Alcuni utenti hanno provveduto a fare anche delle foto, con tanto di ora in evidenza, per dimostrare la veridicità di queste affermazioni. Stando a quanto riportato dagli autori della segnalazione, Gabrio si trovava in un locale in compagni di parenti e amici, intento a brindare e a divertirsi. Il ragazzo non stava facendo nulla di male, semplicemente si stava godendo una serata in compagnia delle persone care.

Ad ogni modo, per quale motivo ha finto di essere in un altro luogo? Questo è il motivo per il quale molti utenti hanno cominciato a sospettare di lui. In molti, infatti, lo hanno accusato di voler a tutti i costi sembrare il ragazzo perbene e della porta accanto. Tale comportamento, però, non sta facendo altro che aggravare ancor di più la sua posizione. Diversi utenti, infatti, lo hanno accusato di essere falso e, di conseguenza, di essere poco sincero anche nei confronti di Andrea Nicole. Cosa ne penserà quest’ultima nel momento in cui verrà a conoscenza di questa cosa?