GF Vip, Katia Ricciarelli contro Miriana per la notte con Nicola: “Gatta morta, a casa ha un figlio”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini

La scorsa settimana, precisamente sabato sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno organizzato una nuova festa e gran parte dei gieffini hanno anche bevuto dei drink. In più Nicola Pisu ha corteggiato a lungo Miriana Trevisan e i due addirittura si sono scambiati un bacio a stampo.

Subito dopo, in tarda notte il figlio di Patrizia Mirigliani ha voluto dormire con la soubrette napoletana e questo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. Cosa c’entra quest’ultima con questa vicenda? Secondo la soprano questo gesto non eticamente corretto.

La cantante lirica si arrabbia con la soubrette napoletana

Dopo aver visto la Trevisan insieme a Nicola Pisu, Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6 si è innervosita parecchio. Addirittura la soprano ai suoi compagni d’avventura ha detto che li lunedì ser in puntata nominerà sicuramente Miriana. Lei non sopporta le gatte morte, non le piace come si comporta.

“Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”, ha tuonato l’ex di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli affronta Miriana e poi attacca Nicola Pisu

Successivamente Katia Ricciarelli ha deciso di affrontare Miriana Trevisan, dicendo: “Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto. Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”.

Poi riferendosi a Nicola Pisu ha detto: “Anche lui non lo difenderò mai più. La scena che ho visto oggi era disgustosa. Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie. Era in boxer a gambe aperte, brutto da vedere. Immaginate come l’avranno ripreso le telecamere. Ha fatto una figura di me**a. Le due donne sopra di lui a rasargli i peli. Ma vi state rendendo conto della scena?!”.