Soleil Sorge, Sophie Codegoni sparla con le altre donne: “Lei rosica per me e Gianmaria”

Sophie Codegoni sparla Soleil Sorge

Nelle ultime ore, a distanza di un paio di settimane tutte le gieffine della casa del Grande Fratello Vip 6 si sono ancora una volta riunite per sparlare di Soleil Sorge. Nella serata di domenica, ad esempio, l’ex tronista Sophie Codegoni si è appartata in camera insieme a Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Miriana Trevisan e con loro ha sparato a zero sull’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni contro l’ex naufraga

In camera con Miriana, Ainett e Clarissa l’ex tronista Sophie Codegoni ha iniziato a sparlare Soleil Sorge. La ragazza ha detto che ha fatto sapere che sono giorni che prova ad umiliarla. “Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi. Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’.

A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha pure dato del comodino. Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’, sbagliava, perché forse l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più”, ha dichiarato la 19enne.

Per poi continuare così: “Poi dice comodino anche a lui. C’è stata sei mesi con quello che chiama comodino, quindi cosa vuole? Lei dice che vivo per le copertine. Certo che se Alfonso mi ci vuole mettere non dico di no e sono contenta. Ma poi lei che copertine e articoli ha avuto? Quali magazine e siti ne parlano?”.

Ainett Stephens contro Soleil Sorge

Oltre all’ex tronista Sophie Codegoni anche la Gatta Nera Ainett Stephens si è scagliata contro Soleil Sorge. “Lei è gelosa. Troppo abituata ad essere protagonista. Hai visto che adesso facciamo tutti i complimenti a te. Ti diciamo come sei bella e quanto ti vesti bene. E allora a lei scatta questa cosa qui. Ha litigato con tutte le donne della casa. Tanto domani sera diranno qualcosa a noi. Poi magari tireranno fuori il fatto che l’ho nominata comodina”, ha asserito la gieffina.