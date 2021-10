GF Vip, il migliore amico di Manuel Bortuzzo umilia Lulù: “Gli sta rovinando questa esperienza” (FOTO)

Al GF Vip sta facendo molto discutere il legame alquanto altalenante che si è venuto a creare tra Manuel Bortuzzo e Lulù e in queste ore un amico del nuotatore è intervenuto sulla questione. Un certo Alex Castelluccio ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha sbottato duramente contro la principessa.

Il giovane ha deciso di intervenire per commentare quanto accaduto di recente tra i due concorrenti a causa dell’eccessiva gelosia della ragazza. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

L’intervento del miglior amico di Manuel

In queste ore Lulù ha fatto una scenata di gelosia verso Manuel Bortuzzo a causa del suo avvicinamento a Sophie e la cosa ha generato la reazione immediata del migliore amico del nuotatore. Il ragazzo ha pubblicato una foto inerente lo scontro avvenuto tra i due concorrenti del GF Vip ed ha commentato dicendo che Lulù si stia comportando in modo davvero sbagliato. La ragazza, infatti, sta agendo come se Manuel fosse di sua proprietà e questo è assurdo.

Successivamente, poi, Alex ha detto che, così facendo, la giovane sta completamente rovinando l’esperienza di Manuel. Con i suoi modi di fare e la sua oppressione, infatti, sta spingendo il ragazzo a tirare fuori il peggio di sé. In questi giorni, infatti, Manuel ha avuto uno sfogo piuttosto acceso contro Lucrezia. A quanto pare, il giovane è davvero stanco della sua gelosia. (Continua dopo la foto)

Lulù non si arrende e Bortuzzo sbotta

Quando Lulù si è avvicinata a lui per confessargli la sua gelosia per il rapporto che ha instaurato con Sophie, infatti, Bortuzzo è esploso. Il giovane ha esortato la dama a non rompergli più le scatole in quanto non ne può più del suo comportamento. Lui ha deciso di partecipare al programma semplicemente perché desidera viversi un’esperienza nuova e non vuole trovare la fidanzata. Pertanto, il nuotatore ha detto che continuerà a dare attenzione a chiunque voglia.

Proprio a seguito di questo sfogo è sopraggiunto l’intervento del migliore amico di Manuel, il quale ha esortato Lulù a farsi da parte. La principessa, però, non sembra aver capito il concetto, sta di fatto che sta continuando ad insistere pur di non mandare all’aria quello che si è costruito con Bortuzzo. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere se i diretti interessati verranno messi al corrente di quanto sta accadendo fuori.