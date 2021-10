Il Paradiso delle signore spoiler 13 ottobre: Gemma gelosa di Stefania, Flora in difficoltà

Secondo gli spoiler della puntata del 13 ottobre del Paradiso delle signore a casa Colombo si respirerà un clima piuttosto teso. La nuova famiglia avrà appena trascorso la prima notte tutti insieme sotto lo stesso tetto e la situazione sarà piuttosto particolare.

Tina, invece, rifiuterà la proposta di Vittorio, ma quest’ultimo non sembrerà affatto intenzionato ad arrendersi. Veronica, dal canto suo, proverà a fare dei passi verso Stefania, ma la cosa creerà qualche turbamento.

Spoiler 13 ottobre: turbamenti a casa Colombo

Nel corso della puntata del 13 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Colombo avrà un risveglio piuttosto particolare. I membri della nuova famiglia saranno un po’ confusi per quello che gli sta accadendo. Tutto, infatti, sarà avvolto da un velo di novità e di stranezza. Ad ogni modo, i protagonisti si prepareranno per affrontare una nuova giornata e Veronica sembrerà davvero intenzionata a creare un rapporto con Stefania. Le due avranno delle conversazioni che, tuttavia, turberanno Gemma.

La fanciulla, infatti, non accoglierà affatto di buon grado l’avvicinamento di sua madre con la sua sorellastra. Il clima, dunque, diventerà sempre più teso. Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina rifiuterà la proposta ricevuta da Vittorio. Quest’ultimo le ha chiesto di prendere parte al nuovo film e le ha fatto leggere la sceneggiatura. La ragazza, però, non se la sentirà di accettare, ma Vittorio non demorderà.

Flora in difficoltà al Paradiso delle signore

Conti, infatti, le dirà di essere disposto a far cambiare parti del racconto. Contrariamente a Tina, Anna sarà molto lieta di accettare l’incarico. Beatrice, dunque, si preparerà ad affiancarla. Questa situazione si rivelerà piuttosto positiva per Salvatore. Quest’ultimo, infatti, avrà occasione di vedere la ragazza di cui si è invaghito e non potrà fare a meno di sperare in un suo cambiamento di idea.

Al Paradiso delle signore, intanto, nel corso della puntata del 13 ottobre, vedremo che Flora si troverà in difficoltà. La stilista avrà dei problemi in atelier e non saprà esattamente come muoversi. Per tale motivo, comincerà a convincersi del fatto che deve chiedere aiuto a chi ne sa più di lei. A tal proposito si rivolgerà sia ad Agnese sia a Maria. Entrambe si riveleranno particolarmente predisposte a mettere da parte il rancore per venire in contro alla nuova arrivata.