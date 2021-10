Oroscopo 12 ottobre 2021: Gemelli in difficoltà, Pesci non rifiutate i cambiamenti

Secondo l’oroscopo del 12 ottobre i nati sotto il segno del Sagittario devono tenere gli occhi ben aperti sul lavoro. Gli Ariete devono controllare un po’ di più le emozioni, mentre i Pesci devono accogliere i cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo fareste bene a controllare le emozioni. Non lasciatevi sopraffare dal cuore, in quanto potreste commettere delle scelte affrettate. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, siete molto favoriti.

Toro. Se avete delle questioni in sospeso in campo professionale, è opportuno risolvere tutto entro i prossimi giorni. In amore siete un po’ titubanti e questo potrebbe essere visto dal partner come una forma di chiusura.

Gemelli. I nati sotto questo segno potrebbero trovarsi un po’ in difficoltà dal punto di vista delle relazioni. I rapporti potrebbero rivelarsi più complicati del previsto, forse a causa di errori commessi in passato. Cercate di rimediare quanto prima.

Cancro. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 ottobre, i nati sotto il segno del Cancro devono essere un po’ più audaci. Dal punto di vista delle relazioni ci sono delle belle novità in arrivo. Cercate di non essere troppo irruenti.

Leone. In amore è il momento giusto per farsi avanti. Se vi piace qualcuno, ma non sapete come dirglielo, gettatevi a capofitto in modo da essere il più genuini possibile. Oggi potrebbero esserci degli ostacoli sul lavoro, cercate di mantenere la calma e di essere diplomatici.

Vergine. La giornata procederà senza troppi intoppi, tuttavia, dovrete essere molto bravi a farvi strada nella giungla. Spesso vi relazionate con persone che apparentemente sembrano sincere ma, in fondo, non lo sono affatto, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

Previsioni 12 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna è dissonante e questo potrebbe far nascere qualche spiacevole discussione in campo sentimentale. Cercate di aspettare che passi questo momento in modo da affrontare le questioni in sospeso quando sia voi sia le persone che vi circondano saranno più tranquilli.

Scorpione. Non siete certamente tra i segni che riescono a tenersi dentro ciò che pensano. Spesso venite assaliti da un’irrefrenabile voglia di parlare e di esprimere tutto ciò che pensate. Talvolta, però, gli altri non hanno nessuna voglia di vedersi schiaffati in faccia la verità.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 12 ottobre rivela che i prossimi giorni saranno piuttosto positivi dal punto di vista sentimentale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle opportunità in arrivo.

Capricorno. Se avete avuto dei problemi di coppia di recente, questo è il momento giusto per affrontare tutto. Mettete da parte il rancore e l’orgoglio in modo da risolvere le questioni in sospeso. Non siate troppo fermi sulle vostre convinzioni.

Acquario. I nati sotto questo segno hanno una grande voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in nuove opportunità. Sia dal punto di vista professionale sia personale ci saranno dei cambiamenti. Siate audaci.

Pesci. Non dovete avere paura dei cambiamenti, talvolta essi sono assolutamente necessari. Non impelagatevi troppo in questioni che non vi riguardano. Ricordate che farsi gli affari propri ripaga sempre.