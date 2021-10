Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù e Nicola lo mangia: “L’hai ingollato?”

Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù

Con la presenza di Francesca Cipriani all’interno della casa del Grande Fratello 6 di certo non manca il trash. Proprio lex Pupa nella serata di domenica 10 ottobre la ha confessato ai suoi compagni d’avventura di aver perso un dente. Immediatamente dopo qualcuno l’ha avvisata che Nicola Pisu ne sapeva qualcosa. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Lo sfogo dell’ex Pupa

Francesca Cipriani dopo essere venuta a conoscenza di quello che è stato trovato da Pisu ha detto: “Nicola ma hai buttato per caso un dente nel secchio? Cavolo ma era il mio. Sì, ma me lo devo riattaccare, adesso come faccio? Ma hai mangiato il mio dente? Cosa ci faceva il mio dente nel tiramisù? Non lo so mi è caduto prima mentre mangiavo. Ma è storia vera o uno scherzo? Sì, mi si è staccato, me lo dovevo riattaccare”.

Per po continuare così: “Infatti Giucas mi ha detto di andare nella spazzatura a ritrovare il dente così magari posso rimetterlo. Però se l’ha rotto tu con i tuoi denti non posso più farci nulla. Che storia ragazzi, questa è proprio assurda. Vabbè è andata, per fortuna era un dente dietro e non si vede tanto. Se mi avevi mangiato un dente davanti di menavo te lo assicuro”, ha detto la gieffina.

Nicola Pisu e il dente di Francesca Cipriani

Al Grande Fratello Vip 6 il figlio di Patrizia Mirigliani parlando con i suoi compagni d’avventura ha detto che all’inizio non pensava fosse un dente. Mentre stava mangiavo il tiramisù sentiva qualcosa di duro.

“L’ho mangiato io, ma l’ho spaccato. Giuro è verissimo me lo sono trovato in bocca. Sentivo che avevo qualcosa in bocca e ho sputato. L’ho morso e un pezzo del tuo dente mi si è incastrato in mezzo ai denti, perché ho un buco. Ho dovuto toglierlo con lo stuzzicadenti. L’ho appoggiato sul tavolo e ho detto ‘oddio è un dente’. Così ho chiesto a Casella e mi ha detto ‘è il dente che ha perso Francesca Cipriani’. Mangiavo con gusto e ho preso questa cosa strana”, ha dichiarato Nicola Pisu.