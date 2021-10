GF Vip, Samy replica a Jessica e l’attacca: “Mi ha corteggiato lei, ma ho rifiutato” (FOTO)

Il botta e risposta tra Samy e Jessica

Chi segue la sesta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Samy Youssef è l’ultimo eliminato dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il modello egiziano una volta varcata la porta rossa della casa di Cinecittà è ritornato alla sua vita di tutti i giorni.

A quanto pare il ragazzo si è accorto di un articolo in cui si parla dello sfogo di Jessica Selassié avuto nell tarda notte di venerdì, dopo la puntata che ha sancito la sua eliminazione.

L’affondo di Jessica Selassié

La principessa Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 6 ha usato delle frasi per nulla carine e che hanno descritto Samy Youssef come una persona falsa che c’avrebbe provato con lei solo per creare una storiellina fake all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”, ha dichiarato la principessa di origini etiopi.

Samy replica a Jessica Selassié: “Quando la volpe non arriva all’uva…”

Successivamente, attraverso una Storia su Instagram, l’ex gieffino Samy Youseff ha replicato a tono al precedente sfogo di Jessica Selassié. “Quando la volpe non arriva all’uva… Talmente falso da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!”, ha scritto il modello egiziano per poi condividere un lungo post dove parla della sua breve esperienza al GF Vip 6.