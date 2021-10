Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne? Sospetto avvistamento a Roma (FOTO)

In queste ore, Matteo Ranieri, ex di Sophie Coregoni, è stato avvistato a Roma e in molti hanno subito ipotizzato che fosse per partecipare a Uomini e Donne. Di recente, infatti, il tronista Joele ha abbandonato il programma in quanto è stato beccato a flirtare con una corteggiatrice.

Al momento, il posto è rimasto vacante e in molti si stanno domandando chi possa andare a riempirlo. Ebbene, l’ex della Codegoni sembra essere in lizza. Scopriamo tutto quello che et emerso.

Matteo potrebbe essere negli studi di Uomini e Donne

Un po’ di ore fa Matteo Ranieri ha pubblicato delle Instagram Storie alquanto criptiche. Il giovane ha mostrato delle immagini dal vagone di un treno diretto per Roma. Dalle foto, però, non si evince affatto cosa stia andando a fare il ragazzo nella capitale. Molti utenti hanno cominciato a fare delle domande al diretto interessato chiedendo di dare spiegazioni, ma lui non ha voluto. Questa reticenza, dunque, ha fatto sorgere dei sospetti. In molti hanno ipotizzato che Matteo Ranieri fosse a Roma per prendere parte a Uomini e Donne come tronista.

Questa iipotesi si sta facendo sempre più strada, specie in virtù dell’allontanamento di Joele e della recente scelta del tronista Matteo. A questo punto, infatti, si sono liberati ben due posti e uno di essi potrebbe essere occupato da Ranieri. Ad ogni modo, questa non è l’unica ipotesi che sta circolando in rete in queste ore.

Ranieri al GF Vip?

Oltre all’ipotesi di Uomini e Donne, infatti, in molti credono che Matteo Raniei sia andato a Roma per entrare nella casa del GF Vip. In questi giorni, infatti, Sophie Codegoni ha pronunciato delle frasi parecchio ambigue e compromettenti. Nel dettaglio, ha svelato dei retroscena sulla rottura con Matteo. A tal proposito, ha ammesso che i motivi celati dietro la loro separazione risiedano in mancanze da parte del ragazzo.

Quest’ultimo, infatti, pare fosse solito trascurare la sua compagna. Anche quando tra i due si creavano i presupposti per dare luogo ad un rapporto intimo, lui pare fosse solito tirarsi indietro. Insomma, si tratta di accuse piuttosto pesanti per le quali sarebbe necessario una replica da parte del diretto interessato. Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti con il GF Vip per capire se gli verrà data questa opportunità oppure no.