Vera Miales al GF Vip svela: “Ho avuto una gravidanza isterica” Signorini la manda via (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip è entrata in casa anche Vera Miales. La compagna di Amedeo Goria ha fatto il suo ingresso trionfale indossando un vaporoso abito da sposa per interfacciarsi con il suo uomo.

Il motivo della sua visita era quello di svelare se fosse incinta oppure no. Nel farlo, la donna ha fatto una confessione inaspettata che ha lasciato di stucco sia le persone dentro sia fuori dalla casa.

Vera Miales confessa la gravidanza isterica

Vera Miales è andata al GF Vip per confrontarsi con Amedeo Goria. La ragazza si è presentata indossando un abito da sposa, in quanto ritiene che quello sia il vestito che meglio somiglia alla sua personalità. Con quel gesto, infatti, ha voluto rappresentare purezza e fedeltà nei confronti del suo uomo. In seguito, poi, la donna è venuta al fulcro della questione, ovvero, ha parlato della sua ipotetica gravidanza. In questi giorni, infatti, sul web non si è fatto altro che parlare del pancino sospetto della protagonista.

In molti hanno subito pensato alla gravidanza, ma la verità è un’altra. Vera, infatti, ha spiegato di non essere in dolce attesa, tuttavia, ha subito dei problemi di cui non ha voluto molto parlare. L’unica cosa che ha rivelato è che ha avuto una gravidanza isterica a causa di alcuni disturbi. Questo problema, molto raro, spinge le donne a convincersi di essere gravide, pur senza l’effettivo concepimento.

Alfonso Signorini la liquida e la manda fuori dalla casa del GF Vip

Questo, quindi, porta il corpo del soggetto interessato da questo disturbo a subire i mutamenti tipici della gravidanza. Si tratta di un problema molto grave che ha lasciato sconcertati i concorrenti del reality show e anche il pubblico da casa. Subito dopo aver fatto questa confessione, Alfonso Signorini è apparso piuttosto spazientito dal teatrino che si era venuto a creare.

Per tale motivo, il conduttore ha esortato Vera Miales a lasciare subito la casa del GF Vip ed è andato in pubblicità. Al ritorno, poi, il presentatore si è reso conto che la donna fosse ancora dentro, pertanto, ha ironicamente detto che sarebbe andato a chiamare i carabinieri. I concorrenti, invece, hanno cominciato a confrontarsi sulla questione ed hanno provato a dare tutto il loro supporto e sostegno ad Amedeo per la difficile situazione in cui si è trovato. (Clicca qui per il video)