Soleil Sorge fuori onda smaschera la strategia di Sophie Codegoni e di Corona al GF Vip: “Dovevi provarci con Manuel”

Ieri, finalmente, c’è stato il primo atto serio dello scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al GF Vip. Le due ragazze hanno avuto uno scontro molto acceso durante il quale sono venuti fuori dei retroscena davvero inediti.

In particolare, la prima ha accusato la seconda di essersi fatta guidare da Fabrizio Corona, il quale le avrebbe consigliato come comportarsi in casa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha restituito le accuse al mittente aggiungendoci anche un altro carico.

Le reciproche accuse di Soleil e Sophie

Durante la puntata dell’11 ottobre del GF Vip c’è stato un acceso scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Ma il vero putiferio si è scatenato dopo a puntata. Le due donne hanno cominciato ad accusarsi reciprocamente di essersi fatta scrivere dei copioni da altre persone prima di entrare nel reality show di Canale 5. In primo luogo, Sophie ha detto alla sua interlocutrice di essersi fatta preparare il video di presentazione.

In tutta risposta, allora, la Sorge ha rivelato alcuni presunti loschi piani architettati dall’ex tronista e da Fabrizio Corona. Nello specifico, Soleil ha insinuato che l’ex re dei paparazzi avesse esortato la Codegoni a provarci con Manuel Bortuzzo una volta entrata nella casa più spiata d’Italia. Questo le sarebbe sicuramente servito a far parlare di sé e a restare il più a lungo possibile nel reality show.

Copioni scritti per Sorge e Codegoni?

Soleil Sorge ha anche aggiunto che Sophie Codegoni si fosse mostrata particolarmente entusiasta della cosa. Il tutto si sarebbe verificato durante una delle cene avvenute a casa Corona prima dell’inizio del programma Mediaset. All’epoca, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne è stata avvistata più volte in compagnia di Fabrizio, al punto da ipotizzare anche che tra loro ci fosse del tenero.

Ad ogni modo, a fronte di queste gravi accuse, non ci resta che attendere per capire se il diretto interessato interverrà per commentare l’accaduto. Per il momento, Corona si sta semplicemente limitando a pubblicare delle foto e dei messaggi a supporto della sua beniamina, ma non è stata ancora fatta menzione delle accuse. Nel frattempo, sul web sono in molti i telespettatori che stanno commentando l’accaduto. Secondo la maggior parte degli utenti, nessuna delle due ragazze sarebbe sincera al 100% e entrambe starebbero “recitando un ruolo”.

La cosa divertente di stamattina i tweet così: Soleil a cena con Corona!1!1, ma scusate anche voi usate la testa ma secondo voi una persona se viene invitata ad una cena deve essere a conoscenza di chi trova o non trova? Io bho. #GFvip — discepolo del GF97 (@discepolo_delGF) October 12, 2021