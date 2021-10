Adriana Volpe, frecciata a Sonia Bruganelli: “E’ lei che prende aerei privati” (VIDEO)

Ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono punzecchiate per l’ennesima volta. In questo caso, però, la discussione in studio è nata da un aereo. Qualche giorno fa, infatti, sopra la casa più spiata d’Italia è volato un aereo con uno striscione con su scritto: “Adry Fox la regina del GF Vip sei tu“.

Lo striscione in questione è stato fatto vedere anche durante la diretta del lunedì e Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per stuzzicare un po’ Ladyt Bonolis: “Sulla Casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Adriana Volpe! Per te Sonia, neanche un drone!“.

Il botta e risposta tra le due opinioniste del GF Vip 6

Nonostante la provocazione di Alfonso Signorini la moglie di Paolo Bonolis è rimasta in silenzio. A quel punto è intervenuta la collega Adriana Volpe ha approfittato della situazione ed ha replicato così: “Aspetta a dire così perché sta organizzando le frecce tricolore, aspetta!“.

Il conduttore del reality show, non contento del siparietto creato in studio, ha incalzato rivolgendosi questa volta all’ex padrona di casa di Ogni Mattina: “La Bruganelli mi ha chiesto di chiederti quanto costa un aereo per farlo volare sulla Casa del Grande Fratello Vip“. L’ex gieffina ha replicato in questo modo: “L’unica che prende gli aerei privati è lei“, indicando Sonia Bruganelli, che ha risposto: “Ho saputo che costa pochissimo“. “Beh rispetto a quello che prendi te“. (Continua dopo il video)

E con le nostre opinioniste SI VOLA… letteralmente! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/9iBmc19TE6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

I precedenti tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Prima dello scontro per un aereo che è volato sopra il cielo della casa del Grande Fratello Vip 6 c’era stato un altro scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. “Prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci. Perché dici una cosa e poi ne fai un’altra. Che sia questo il tuo lavoro, lo so. Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare a lavorare. Per me hai chiuso. Era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Hai usato la parola INFANGARE, finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi, ma seriamente bella. A questo giro hai esagerato”, ha detto Lady Bonolis.

Immediata la risposta dell’ex gieffina: “Nel momento in cui una persona sostiene una tesi e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti ti chiedano una reazione. Quello che penso è che abbiamo superato il limite, basta. La verità però viene a galla e le bugie hanno le gambe corte”.