Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 ottobre: Gemma attacca Stefania, Adelaide si riavvicina a Ludovica

Le anticipazioni della puntata del 14 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Veronica proverà in tutti i modi ad instaurare un rapporto sereno e disteso con Stefania. Il tutto, però, verrà ostacolato da sua figlia Gemma.

Per quanto riguarda Adelaide, invece, la donna sembrerà intenzionata a fare un passo indietro e a ricucire il rapporto con Ludovica. Per rendere credibili le sue buone intenzioni, farà un gesto di distensione nei confronti di Marcello.

Gemma attacca Stefania al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che a casa Colombo continuerà a respirarsi un po’ di tensione. Allo scopo di rendere il clima più leggero, la compagna di Ezio deciderà di organizzare una cena e ospitare tutte le veneri a casa sua. Il clima diventerà subito più conviviale, specie in virtù del legame che si verrà a creare tra Anna e Beatrice. Ad ogni modo, la serenità verrà subito interrotta da Gemma, la figlia di Veronica.

Quest’ultima, infatti, proprio non riesce a tollerare l’avvicinamento che si è venuto a creare tra sua madre e Stefania, pertanto, non resterà certamente a guardare. A tal proposito, durante la cena sferrerà un colpo basso alla sua nuova coinquilina. Come reagirà Stefania? Lo scopriremo nella puntata di giovedì. Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide genererà un cambio di rotta.

Spoiler 14 ottobre: il gesto di Adelaide

La contessa è pentita di come ha trattato Ludovica negli ultimi tempi, per tale ragione proverà a rimediare nella speranza di trovare un punto d’incontro. A tal proposito, chiederà a Marcello di sostituire Perri al Circolo. Quest’ultimo a causa di un impegno familiare non potrà presenziare, pertanto, Adelaide deciderà di chiedere al giovane una mano. Con questo gesto, la donna si mostrerà propensa ad accogliere di buon grado Barbieri. Questo basterà per far sì che Ludovica cambi idea?

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 14 ottobre, vedremo che Vittorio proverà a convincere, ancora una volta, Tina ad accettare il ruolo di attrice nel film che sta per essere girato. Allo scopo di rendere la sua proposta ancora più credibile, il direttore dello shopping center mostrerà alla fanciulla i cambiamenti che ha apportato alla sceneggiatura. Con queste modiche, Conti spera di riuscire a convincere la donna. Non ci resta che attendere per vedere se riuscirà nel suo intento.