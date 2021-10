Oroscopo 13 ottobre 2021: Sagittario troppo emotivi, Acquario più risoluti

Secondo l’oroscopo del 13 ottobre, i nasi sotto il segno dell’Acquario devono agire con maggiore razionalità. Gemelli e Sagittario, invece, sono in preda alle emozioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete poco inclini ad instaurare rapporti interpersonali. Questo, quindi, potrebbe portarvi qualche piccolo screzio In campo sentimentale. Se ci sono delle questioni in sospeso da chiarire, meglio rimandare le alla fine della settimana.

Toro. Le stelle sono un po’ contrarie, pertanto, sarebbe opportuno non intavolare delle discussioni. Sul fronte professionale, invece, ci sono delle questioni da chiarire. Aspettate tempi migliori prima di avanzare pretese.

Gemelli. Secondo le previsioni dei l’oroscopo del 13 ottobre 2021, i nati sotto questo segno vivranno una giornata molto intensa dal punto di vista emozionale. Siete particolarmente partecipativi delle gioie e dei dolori altrui. Pertanto, cercate di circondarmi di persone solari.

Cancro. Oggi siete più sereni rispetto ai giorni passati. Siete stati un po’ tesi per una questione in sospeso, tuttavia, a partire da oggi ci saranno dei miglioramenti. In campo lavorativo è importante impegnarsi e fare qualche sacrificio per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Leone. Date tempo al tempo e non bruciate le tappe specie per quanto riguarda l’amore. Se la persona che amate necessita di più tempo per maturare il suo sentimento, concedeteglielo. Sul lavoro occorre risolutezza.

Vergine. Il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta e creare un po’ di scompiglio. Cercate di non lasciarvi trasportare troppo dagli eventi e agite con razionalità. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle opportunità in arrivo per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

Previsioni 13 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano a prendere coscienza della realtà. Prendete di petto le situazioni, sia positive sia negative. Rimandare un problema non servirà risolverlo, anzi, finirà per renderlo sempre più grande.

Scorpione. In amore occorre pazienza. L’oroscopo del 13 ottobre vi invita ad essere cauti per quanto riguarda i sentimenti. Talvolta avete come la sensazione di camminare sulle uova, pertanto, ad ogni passo potrebbe succedere un disastro.

Sagittario. Le emozioni la faranno da padrone. Questo è un periodo in cui vi sentite particolarmente sentimentali. Cercate di tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda il lavoro. In quest’ambito, infatti, è necessario agire con raziocinio.

Capricorno. Se dovete chiarire qualcosa in amore, questo è il momento giusto per farlo punto siete particolarmente malleabili è propensi a venire incontro alle esigenze altrui. Quale momento migliore per risolvere una discussione?

Acquario. Spesso la vostra ragione viene offuscata dall’emotività e questo vi spinge a commettere cose di cui potresti pentirti. Occhi ben aperti in amore, cercate di non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbe spezzarsi irrimediabilmente.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Il mese di ottobre è ricco di opportunità, pertanto, se state cercando un nuovo impiego questo è il momento adatto per insistere. In Amore siete un po’ distratti.