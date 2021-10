Oroscopo 14 ottobre 2021: cambi di rotta per Gemelli, Capricorno più onesti in amore

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 ottobre esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a riflettere sulla strada da percorrere. I Capricorno devono essere più schietti in amore, mentre i Pesci sono maldestri.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete commesso qualche errore ricordate che c’è sempre il modo di rimediare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovete essere un po’ più onesti, sia con gli altri sia con voi stessi e non fate mai cose controvoglia, finireste per ottenere l’effetto contrario.

Toro. Giornata impegnativa sul lavoro. Se vi siete arretrati delle cose, adesso è il momento di recuperarle. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, dovete imparare a dosare un po’ di più il vostro comportamento, spesso siete irascibili e finite per dire cose di cui poco dopo vi pentite.

Gemelli. L’Oroscopo del 14 ottobre esorta i nati sotto questo segno a dare un taglio al passato. Se non siete propensi a proseguire la strada che avete intrapreso, siete sempre in tempo per cambiare idea. Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.

Cancro. Talvolta ripartire da zero potrebbe spaventarvi, tuttavia, in certi casi non c’è altro da fare. I nati sotto questo segno sono dei lottatori nati. Non vi arrendete dinanzi a nessun ostacolo, quindi, anche adesso dovrete agire di conseguenza.

Leone. Buon momento per i rapporti di coppia, specie se duraturi. Le coppie stabili, infatti, avranno la possibilità di pensare in grande. Se avete in programma di sposarvi, di avere un figlio o di andare a vivere da soli, questo è il momento giusto.

Vergine. Le occasioni vanno colte al volo, altrimenti passano e ci lasciano con un pugno di mosche. In certi casi non c’è tempo per riflettere alle conseguenze, o si sale sul treno o lo si lascia partire per sempre. Voi cosa volete fare?

Previsioni 14 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo permalosi e cercate di prendere la vita con maggiore leggerezza. Se non vi sentite apprezzati dalle persone che vi circondano, allora è il momento di darsi da fare e di fare un po’ di piazza pulita. Non abbiate paura a rinunciare a persone che non vi meritano.

Scorpione. In amore potrebbe esserci qualche turbamento. Cercate di essere un po’ più comprensivi e di evitare di gettare sempre benzina sul fuoco. Sul lavoro, invece, siete particolarmente affaticati, forse urge una pausa.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 14 ottobre vi invita a godervi un po’ di più la presenza delle persone care. Spesso siete molto indaffarati e finite per trascurare i vostri affetti. Ebbene, questa è una cosa che non andrebbe mai fatta.

Capricorno. In amore dovete trovare il coraggio di dire quello che pensate. Talvolta tendete a tenervi tutto dentro per paura di di ferire l’altra persona. Ad ogni modo, con garbo ed educazione si può e di deve dire tutto. Meglio un’amara verità che una bella bugia.

Acquario. Siete un po’ stanchi e stressati, forse vi occorrerebbe un momento di pausa. Staccare la spina e stare lontano da tutto e da tutti spesso potrebbe essere la soluzione ad ogni problema. In ambito professionale dovete mantenere la calma.

Pesci. Non siate frettolosi sul lavoro. Specie se svolgete professioni per cui è importante la cura ai dettagli, cercate di essere precisi. State lontani dagli oggetti taglienti, oggi siete un po’ maldestri e il rischio di incidenti potrebbe essere dietro l’angolo.