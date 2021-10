Guenda Goria attacca Vera Miales e suo padre Amedeo Goria “Papà rinsavisci” sul web scoppia il caos (FOTO)

In queste ore, Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è intervenuta in merito alla vicenda che ha riguardato il gieffino e l’ingresso in casa di Vera Miales. La ragazza non ha mai nutrito molta simpatia per la fidanzata di suo padre.

Ad ogni modo, dopo quello che è accaduto ieri, la protagonista è stata alquanto lapidaria. Attraverso un tweet su Twitter, infatti, la dama ha lanciato una stoccata alla donna e anche al suo papà. Scopriamo cosa è successo.

Il siparietto tra Vera e Amedeo indigna Guenda

Nel corso della puntata dell’11 ottobre del GF Vip c’è stato un confronto tra Vera Miales e Amedeo Goria che, a quanto pare, non è piaciuto alla figlia Guenda. Quest’ultima non ha mai negato il suo disappunto per la relazione venutasi a creare tra suo padre e la moldava, di parecchi anni più giovane di lui. Nel vedere quanto andato in onda ieri, poi, la ragazza ha deciso di sbottare sui social.

In particolare, Vera ha confessato al suo fidanzato di amarlo profondamente e di essere rimasta molto male per le parole pronunciate da lui nel momento in cui si paventò un’ipotetica gravidanza. La Miales è stanca di essere messa in discussione, pertanto, vorrebbe tanto che il suo fidanzato credesse al suo amore. Infine, poi, la donna ha anche rivelato di aver avuto una gravidanza psicotica. Questo confronto, però, non ha fatto altro che generare un forte sgomento sui social.

Lo sfogo della Goria e la replica del padre

La più indignata sembra essere Guenda Goria, la quale ha scritto un tweet per suo padre Amedeo e per Vera. Nello specifico, la giovane ha detto: “Papà rinsavisci”. Queste poche ma concise parole sono state subito catturate dal conduttore, il quale ha deciso di mostrare tale messaggio al diretto interessato. Amedeo ha risposto dicendo di avere molta stima e fiducia di sua figlia, tuttavia, non ha nessuna intenzione di lasciare Vera.

Sul web, intanto, si sta scatenando un putiferio. Alcuni hanno criticato l’atteggiamento di Guenda, la quale dovrebbe impicciarsi meno di faccende che riguardano i suoi genitori. Altri, invece, ritengono che il siparietto che si è verificato al GF Vip sia davvero squallido e che Vera abbia solamente recitato, in un modo anche piuttosto errato. Intanto, la Miales ha reso privato il suo account Instagram proprio per evitare di fomentare la polemica.