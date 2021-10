Fedez nella bufera per la frase sul concerto di Emma: “Che cosa ho detto di male?”. Lei replica: “Stai sereno”

Fedez dice la sua sul concerto di Emma

Ennesima polemica per Fedez. Stavolta però, non c’entrano nulla le querele del Codacons oppure con la Rai. Durante l’ultimo appuntamento del suo podcast Muschio Selvaggio, il marito di Chiara Ferragni ha parlato di un concerto di Emma Marrone e del fatto che il pubblico fosse seduto.

“Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so”, ha detto il rapper milanese.

La reazione dei fan della cantante salentina

Tantissimi sostenitori di Emma Marrone si sono parecchio risentiti e Fedez è rimasto spiazzato per tutto quello che è accaduto dopo le sue dichiarazioni. “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male?”, ha detto il marito di Chiara Ferragni. (Continua dopo il video)

Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? 😅@MarroneEmma aiutami tu 😄 https://t.co/uM11GqJ5PA — Fedez (@Fedez) October 11, 2021

Emma Marrone replica a Fedez

Visto che su Twitter la situazione stava degenerando, Emma Marrone ha deciso di intervenire in prima persona prendendo le difese di Fedez. “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga… state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez. Il concerto era bello anche da seduto? Lo so… non ho mai fatto concerti brutti”, ha scritto la cantante salentina. Ecco il post in questione che in pochissimo tempo è diventato virale: