Soleil Sorge distrugge Aldo Montano: “E’ una brutta persona e…”

Soleil Sorge sbotta contro Aldo Montano

Chi sta seguendo la sesta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Aldo Montano è parecchio apprezzato da tutti i suoi coinquilini, tranne una: Soleil Sorge. “Siamo tutti qua a dire bello e bravo Aldo, ma in realtà fa e dice delle cose che sono totalmente fuori luogo”, ha tuonato lex volto di Uomini e Donne.

Nonostante lo schermidore sia uno dei concorrenti più apprezzati dai suoi compagni d’avventura, l’ex naufraga ha fatto sapere di aver notato degli atteggiamenti da parte dello sportivo che la infastidiscono e per questo motivo ne ha parlato con Amedeo Goria.

L’influencer contro Aldo Montano: il motivo

Riferendosi soprattutto alle frasi che Aldo Montano ha riservato a Vera Miales, al Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha fatto notare che, mentre lei viene criticata tutte le volte che esprime un suo punto di vista, lo schermidore viene lodato dai suoi compagni d’avventura nonostante faccia lo stesso.

Dunque, secondo lex corteggiatrice di Uomini e Donne anche in modo maleducato: “Parliamoci chiaro, non è tutto questo granché di persona. Sembra che non gli si possa dire nulla”. La gieffina crede che il campione olimpionico siano concessi comportamenti poco educati solo perché è simpatico a tutti e questa cosa a lei la fa imbestialire. A dire il vero anche lo sportivo prova dell’ostilità nei confronti della gieffina.

Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Nel frattempo Sophie Codegoni è giunta al limite con Soleil Sorge dicendole: “Io non mi faccio mancare di rispetto, ti rispondo”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non essere assolutamente interessata ad essere coinvolta nella situazione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

“Guarda che tra me e Soleil non c’è niente”, ha specificato l’imprenditore napoletano, quasi a volerla tranquillizzare. “Si è sempre parlato solo dei suoi litigi”: secondo la ragazza, Soleil riuscirebbe a far parlare di sé.