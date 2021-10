Uomini e Donne spoiler puntata di oggi, mercoledì: Andrea Nicole vicina a Gabrio, nuovi ingressi

Mercoledì 13 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La scorsa si è conclusa con un acceso battibecco tra Tina e Gemma, le quali hanno discusso a causa delle “merendine” mangiate dalla Cipollari durante le registrazioni.

Maria De Filippi, poi, ha chiesto al suo collaboratore Piero di posizionare una sedia al centro dello studio e poi è partita la pubblicità. Scopriamo, dunque, come proseguirà il talk show pomeridiano nella puntata odierna.

Nuovi arrivi al trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di mercoledì di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi coinvolgerà un po’ di esponenti nuovi del parterre degli over. La messa in onda di ieri si è conclusa con una sedia vuota al centro dello studio e solo oggi scopriremo da chi verrà occupata. Dopo aver chiesto ad Achille di presentarsi, sarà la volta di altri esponenti raccontare un po’ di sé. Si spera che agli altri vada meglio rispetto al giovane dai capelli rossi che, almeno per il momento, è stato rifiutato da due donne del parterre per cui aveva espresso preferenza.

In questa edizione, la conduttrice sta provando ad apportare un po’ di novità, sia per quanto riguarda le dame e i cavalieri, sia per quanto riguarda gli argomenti trattati. Al trono over, infatti, stanno nascendo nuove relazioni, molto divertente si sta rivelando la conoscenza tra Pinuccia e Alessandro, due signori particolarmente simpatici e eccentrici. Per quanto riguarda il trono classico, invece, la situazione è molto più piatta.

Spoiler puntata di mercoledì: Andrea Nicole vicina a Gabrio

Il trono di Joele è completamente spento e molto presto il pubblico da casa capirà per quale motivo. Per quanto riguarda Andrea Nicole, invece, nella puntata di mercoledì di Uomini e Donne vedremo che la ragazza dirà di essere uscita con Gabrio. In un primo momento sarebbe voluta uscire con entrambi i suoi corteggiatori, ma poi ha deciso all’ultimo di annullare l’esterna con Ciprian.

A quanto pare, la ragazza sta cominciando a nutrire dei forti dubbi su di lui. Pertanto, nella puntata di oggi vedremo com’è andata l’esterna tra la tronista e Gabrio. I due sembrano essere molto complici, anche se in alcuni momenti il ragazzo pare un po’ troppo forzato nei comportamenti e la cosa sta generando dei sospetti. Di Roberta e Matteo, invece, si è ampiamente parlato nelle puntate precedenti.