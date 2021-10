Uomini e Donne anticipazioni giovedì: Maria De Filippi taglia delle parti, ecco quali

Le anticipazioni della puntata di giovedì 14 ottobre di Uomini e Donne rivelano che dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il 26 settembre. Nello specifico, si tratta di quella in cui Maria De Filippi scopre il machiavellico piano di Joele e lo manda via.

Ad ogni modo, considerando che le riprese cominciano sempre dagli over, è molto probabile che questo evento verrà mandato in onda venerdì. Scopriamo, dunque, quello che vedremo oggi pomeriggio.

L’inaspettato racconto di Graziano a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di giovedì di Uomini e Donne vedremo che avverrà un fatto piuttosto strano al trono over. Nello specifico, la conduttrice chiamerà al centro dello studio Graziano. Quest’ultimo, dopo che Ida Platano ha interrotto la sua conoscenza, si è cimentato nella frequentazione di altre dame del parterre, in particolare, in quella di una certa Vittoria. Tra i due sembrava essere nato un certo feeling, tuttavia, ciò che racconteranno in studio sarà esilarante.

Graziano, infatti, comincerà a spiegare di essere uscito con lei una delle sere passate. Ad un certo punto della serata, però, la protagonista pare abbia compiuto un gesto che ha lasciato il giovane senza parole. In particolare, la donna pare si sia voluta spogliare e abbia lasciato nell’auto dell’uomo un paio di slip. In studio rimarranno tutti increduli, al punto che il cavaliere dirà di essere disposto a mostrare le foto dell’accaduto a Gianni Sperti.

Schiaffo censurato nella puntata di giovedì

A quel punto, però, la donna si alzerà in piedi e tirerà uno schiaffo in pieno viso al suo interlocutore. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, pare che Maria De Filippi abbia informato i presenti che tale scena sarebbe stata tagliata dal montaggio. Molto probabilmente, infatti, non la vedremo nel corso della puntata di giovedì di Uomini e Donne. Dopo questo avvenimento, pare che Graziano sia stato allontanato dagli studi Mediaset e non avrebbe più preso parte alle registrazioni.

Cambiando argomento, invece, vedremo che Ida sembrerà aver fatto un passo indietro nella conoscenza di Marcello. I due di recente hanno avuto delle accese discussioni, tuttavia, potrebbe esserci ancora una speranza per loro. Al trono classico, invece, l’evento più esilarante sarà la cacciata di Joele ma, stando alle anticipazioni, è molto probabile che questo evento verrà mostrato per intero nella puntata di venerdì.