Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo”

Lo sfogo di Soleil Sorge

Come tutti ben sanno Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 grazie elle sue precedenti storie d’amore avute con due donne molto popolari, ovvero Belen Rodriguez a Dayane Mello. E proprio di queste ultime che una gieffina ha parlato nel loft più spiato d’Italia.

Un paio di settimane fa Soleil Sorge ha confessato: “Non volevo mettermi con lui perché prima di me era stato con un’amica, Dayane. Lei mi aveva messo in guardia dicendomi che tipo è, ma a lei andava bene se ci fossi uscita. Lui ha insistito e così l’ho frequentato. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa“.

Il duro sfogo di Gianmaria Antinolfi

A distanza di alcuni giorni Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 ha avuto un duro sfogo. Il ragazzo ha detto di essere un tipo molto riservato. Una persona che si fa gli affari propri. Poi ha rivelato che gli autori gli hanno fatto fare una clip di presentazione quando è entrato al GF Vip 6, che lui ha odiato.

“Cioè io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire. Me le hanno fatte dire perché han detto “la gente ti conosce per queste cose, quindi…”. Perché sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di queste donne. Mi hanno fatto dire con chi sono stato. Ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. Addirittura, ti dico soltanto questo, quando io ero in macchina per entrare vedevo la mia clip, ero in un hammer e da dietro vedevo lo schermo. Mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto “di’ che sei stato con questa e con quest’altra”, ha tuonato l’imprenditore napoletano.

Il video di presentazione di Gianmaria Antinolfi

A proposito di video di presentazione, la sera che Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha detto: “Ci so fare con le persone. Sono un po’ un incantatore di serpenti. Ho un lato da seduttore che provo ad utilizzare in tutte le sfaccettature della mia vita. A me piacciono gli uomini come Sean Connery, gli uomini che non devono chiedere mai. Da buon italiano e buon napoletano a me piacciono molto le donne. E ho la fortuna di piacere. Per esempio con Belen Rodriguez. Ho avuto anche una storia con una ex concorrente, Dayane Mello”.