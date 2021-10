Ainett Stephens stronca Dayane Mello: “L’anno scorso al GF rompeva i co****ni”

Dayane Mello menzionata anche dai concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Senza ombra di dubbio Dayane Mello, al momento a La Fazenda in Brasile, è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In questa attuale stagione alcuni concorrenti l’hanno menzionata, tra cui la sua cara amica Soleil Sorge.

“Una persona splendida, con un vissuto importante. Qui al GF l’anno scorso ha dato tutta sé stessa. Io ovviamente facevo il tifo per lei. Mi ha anche dato tanti consigli. Secondo me meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte. La foto che vedi di più da lontano è quella di Dayane. Bella cicci, è in una fattoria in Brasile a fare questa esperienza. Chissà come sta adesso“, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne.

Clarissa Selassié e le belle parole per la modella brasiliana

Oltre a Soleil Sorge ci sono altre concorrenti di questa sesta edizione che apprezzano la modella brasiliana. Infatti, qualche notte fa al Grande Fratello Vip 6 anche Clarissa Selassié ha speso delle parole al miele per Dayane Mello, dicendo: “Ok, lei litigava, ma perché diceva la verità. Tipo diceva che Andrea Zelletta era un comodino. Diceva la verità che magari nessuno diceva“.

Non è della stessa opinione Ainett Stephens, che ha risposto alla principessa di origini etiopi: “Sì ok, ma però rompeva i co***oni pure. Dire la verità è un conto, ma rompere i co***oni è un’altra cosa“.

Il giudizio di Ainett Stephens su Dayane Mello

Ovviamente questo non vuol dire che Ainett Stephens non sopporti Dayane Mello, al momento concorrente nel suo Brasile de La Fazenda dove è stata pure molestata. Tornado alla Gatta nera del Mercante in Fiera un anno fa sulla modella sudamericana ha dichiarato: “Anche a me piace tanto la Dayane, se devo scegliere chi mi piace metto anche lei“.

Le dichiarazioni della gieffina hanno fatto storcere il naso ai numerosi sostenitori della Mello, infatti in poco tempo su Twitter e su altri social network è scoppiata una grossa polemica.