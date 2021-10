Katia se la prende con Gianmaria e Sophie: “Il latin lover della mutua e Santa Maria Goretti”

Katia Ricciarelli scatenata al GF Vip 6

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 quasi ogni giorno Katia Ricciarelli decide di scagliarsi contro qualche suo compagno d’avventura, per delle ragioni più delle volte assurde. Nei primi giorni del reality show di Canale 5 la soprano si è parecchio arrabbiata per uno scherzo, successivamente se l’è presa per un gioco organizzato da Davide Silvestri.

Mentre la settimana scorsa si è inalterata per un bacio a stampo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Nella giornata di martedì la cantante lirica ha preso di mira Gianmaria Antinolfi e si è lamentata della conoscenza approfondita con Sophie Codegoni.

La critica a Gianmaria e Sophie

Stavolta nel mirino di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6 ci sono finiti Gianmaria Antinolfi e l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. La cantante lirica a quanto pare non ha digerito il flirt che sta nascendo tra i due giovani gieffini.

“Io a Gianluca ho detto ‘sei un grande latin lover caro mio. Prima non parlavi e adesso fai pure i danni’. Io gli ho detto ‘che cavolo sei venuto a fare al GF Vip? Non parli mai’. Perché adesso non soltanto non parla, ma fa pure i danni. Io l’ho già battezzato ieri dicendogli che è un latin lover paracu*o. Non sa fare altro e non prende posizione. Comunque Gianmaria è un latin lover della mutua. Gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”, ha asserito l’ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli si scaglia contro Miriana Trevisan

Dopo l’affondo di qualche giorno fa in cada e poi durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 di lunedì, Katia Ricciarelli è tornata a infierire contro la sua compagna d’avventura Miriana Trevisan. “L’altra invece non ne parliamo neanche. Santa Maria Goretti, ormai l’ho battezzata così Miriana. Io devo lasciarla stare? E chi ve la tocca. Con la scusa del suo mondo… Io voglio essere coerente. Ma poi lasciando perdere l’altra notte, come si permettere a dire a Raffaella ‘tu vuoi andare a casa, allora ti mando a casa’?! La Fico invece vuole restare. Chi le dà l’autorizzazione per dire certe sciocchezze. Raffaella ha un figlio? E allora quell’altra non ne ha uno?!”, ha tuonato la soprano.

Per poi concludere così: “C’era Gianmaria, poteva mandare in nomination lui. Ricordiamoci che allora anche lei potrebbe tornare a casa da suo figlio. E io la nominerò perché è una bugiarda. Io ho un po’ più di anni di voi e non mi faccio prendere in giro. Quella è una bugiardissima, che nega anche l’evidenza. Sul fatto di Nicola ha finto che non sia successo nulla. Prima hanno bevuto, poi no, poi si sono baciati e alla fine no. Allora io non capisco più nulla ed è meglio che vada via”.