GF Vip, il papà di Sophie svela retroscena su Matteo sconcertanti: “Una volta disse che aveva l’influenza e invece…” (FOTO)

Continua la guerra tra Sophie Codegoni e il suo ex Matteo Ranieri e stavolta nella vicenda è intervenuto anche il papà della ragazza. Il signor Stefano, nel corso di un’intervista con il settimanale Di Più, ha deciso di rivelare dei sordidi retroscena inerenti il rapporto tra sua figlia e il suo ex.

L’uomo è stato piuttosto perentorio, sta di fatto che si è compreso perfettamente il suo punto di vista in merito alla questione. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’attacco del papà di Sophie contro Matteo

In una recente intervista il papà di Sophie Codegoni ha sparato a zero contro Matteo Ranieri, l’ex fidanzato di sua figlia. L’uomo è stato chiamato in causa per parlare del percorso della giovane al GF Vip e anche per commentare la storia che l’ha unita, solo per una manciata di settimane, a Matteo. L’uomo ha detto di essere rimasto molto deluso dal comportamento del ragazzo, in quanto non si aspettava affatto che si comportasse in un modo così scorretto.

Allo scopo di motivare le sue parole, il signor Stefano ha raccontato alcuni episodi accaduti durante il loro “fidanzamento”. In particolare, ha spiegato che un giorno il ragazzo disse che non sarebbe potuto venire da Sophie in quanto non stava bene e aveva l’influenza. Dopo poco tempo, invece, si scoprì che aveva un impegno già fissato e doveva andare a scattare delle fotografie.

La Codegoni umiliata da Ranieri

In seguito, poi, il papà di Sophie ha svelato anche altri retroscena su Matteo. Nel dettaglio ha detto che il ragazzo, di punto in bianco, si presentò sotto casa di sua figlia per lasciarla. In tale occasione pare fu davvero sgarbato, in quanto le disse di non provare alcuna attrazione per lei, né fisicamente né mentalmente. I modi e i toni adoperati, però, pare siano stati piuttosto bruschi, sta di fatto che Stefano ha ritenuto che sua figlia sia stata davvero umiliata.

A tutte queste accuse piuttosto gravi, però, Ranieri non ha replicato. Il giovane sta continuando a pubblicare foto e video su Instagram come se nulla fosse. Adesso, non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda venerdì 15 ottobre per vedere se Alfonso metterà al corrente la Codegoni su quanto accaduto e scopriremo come commenterà.