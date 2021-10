Ambra Angiolini, la figlia interviene sulla fine della storia con Allegri e fa una confessione: “Tradimenti”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi è apparsa in esclusiva la notizia della fine della relazione sentimentale tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. “Dopo quattro anni si è chiusa la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Dopo aver scoperto questa succosa informazione, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha preparato il Tapiro d’oro ed ha incontrato l’attrice per darglielo.

Le dichiarazioni della figlia di Ambra

La primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ovvero Jolanda, dopo aver visto il servizio del tg satirico di Antonio Ricci è intervenuta su Instagram prendendo a spada tratta le difese della madre. La giovane ha fatto un discorso impeccabile ed ha anche confermato le indiscrezioni che parlavano di presunti tradimenti.

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?”, ha dichiarato la ragazza sui social.

Lo sfogo social di Jolanda Renga

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga sempre sui social ha continuato così: “Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso”.

Per poi concludere in questo modo: “E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.