Giovanni Ciacci si sposa con il fratello delle sorelle Selassiè: ecco chi è il misterioso e “dotato” principe (FOTO)

Un po’ di tempo fa, Giovanni Ciacci aveva rilasciato un’intervista in cui aveva parlato del suo nuovo fidanzato, un principe d’Etiopia e adesso si è scoperto essere il fratello delle sorelle Selassiè. Non tutti erano a conoscenza del fatto che le tre concorrenti del GF Vip avessero un fratello.

Ebbene, l’uomo in questione sembrerebbe essere proprio colui il quale ha fatto battere il cuore dell’esperto di stile spesso ospite a Detto Fatto. Scopriamo tutto quello che è emerso in merito.

Le dichiarazioni di Giovanni Ciacci sul fratello delle sorelle Selassiè

Giovanni Ciacci ha trovato finalmente l’amore. Lo storico stilista di Detto Fatto è riuscito ad incontrare l’uomo della sua vita, sta di fatto che ha intenzione di sposarlo. Nel corso di una recente intervista, il protagonista ha annunciato di essere rimasto folgorato da un uomo. I due si sono conosciuti di recente ed è stato colpo di fulmine sin dal primo momento. Il tizio in questione è un principe, il quale non ha perso occasione con lo stilista ed ha cominciato a corteggiarlo in modo piuttosto spudorato.

In questi giorni, però, sta circolando sul web la notizia secondo cui il compagno di Giovanni Ciacci sia il fratello delle sorelle Selassiè, attualmente concorrenti del GF Vip. Ad ogni modo, il principe in questione sembra essere molto innamorato dell’artista, al punto da avergli fatto una proposta di matrimonio dopo pochissimo tempo di relazione. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni di Ciacci, i due sembrerebbero voler convolare a nozze la prossima estate, probabilmente a luglio.

Il principe “dotato”

In occasione di tale intervista, Giovanni Ciacci ha dipinto il fratello delle sorelle Selassiè come un uomo straordinario e anche molto dotato. Lo stilista non ha risparmiato dettagli alquanto piccanti che riguardano i loro rapporti intimi. Nello specifico, il protagonista ha dichiarato di amare molto fare l’amore all’aperto, cosa che gli è capitata spesso con il suo compagno.

Ad ogni modo, fino a questo momento non era ancora saltato fuori il legame di parentela che unisce l’uomo in questione alle concorrenti del Grande Fratello Vip. Per tale ragione, non ci resta che attendere per scoprire se Alfonso le informerà di quanto sta accadendo e chiederà loro di commentare la notizia. Lo scopriremo nelle prossime puntate del reality show di Canale 5.