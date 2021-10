GF Vip, Lulù Selassié ci riprova con Manuel e scoppia a piangere: “Vuoi riavvicinarti a me?”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo distanti

Lunedì scorso, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello vip 6 Manuel Bortuzzo si è armato di coraggio è ha chiuso definitivamente la conoscenza approfondita che aveva intrapreso con Lulù Selassié.

Quest’ultima, però, non sembrava aver compreso le frasi del nuotatore e così è intervenuto anche il conduttore Alfonso Signorini, che è stato molto chiaro col suo discorso: “Non gli interessi, non voglio che ti faccia castelli in aria“.

La principessa ci riprova col nuotatore

Dopo un paio di giorni da quel discorso fatto in puntata, però Lulù Selessié si è riavvicinata per l’ennesima volta a Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio, nella giornata di mercoledì la principessa è andata nella camera privata del 22enne e gli ha rivelato di soffrire molto per questa lontananza che si è creata tra loro due.

“Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei fare tutti i giorni e mi limito. Quindi possiamo rimanere con questa cosa che posso essere più libera con te? Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Sto cercando di capire amore. Parlo di qui al GF non di fuori. Posso essere libera di coccolarti o abbracciarti? Non trovi il senso di abbracciarmi? Ma cosa dici? Qui dentro ci abbracciamo tutti, dai, tra noi poi c’è stato un affetto diverso. Anche io abbraccio altri, quindi secondo me è normale abbracciare anche te”, ha detto la gieffina di origino etiopi.

Manuel frena nuovamente Lulù Selassié

Dopo il ungo discorso di Lulù Selessié al Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo ha messo le mani avanti dicendo per l’ennesima volta che non vuole una storia con lei. “Se sono d’accordo con il fatto che puoi essere più naturale con me e abbracciarmi? No, nel senso, sì, cioè ok. O meglio, viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone? Non ho molto questa cosa”, ha asserito il 22enne.