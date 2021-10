GF Vip, Nicola Pisu si dichiara a Miriana Trevisan: “Provo dei sentimenti per te”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini

Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip 6 sa perfettamente che negli ultimi giorni Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini. Qualkche sera fa c’è stato un bacio a stampo tra i due gieffini ma a quanto apre è stato solo l’inizio.

Nella giornata di martedì in confessionale l’ex ragazza di Non è la rai ha confessato: “Quando sono accanto e lui e parliamo sento che sono vicino ad un ragazzo senza sovrastrutture. Nicola è puro e mi assomiglia molto. Sono felice perché ho l’occasione di stare accanto ad una persona stupenda come lui. Secondo me si tratta di un uomo speciale. Devo capire quello che sente davvero. Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso“.

La confessione di Miriana Trevisan

Il giorno seguente Miriana Trevisan si è appartata con Nicola Pisu e gli ha rivelato di avere una situazione da risolvere fuori, ma ha anche aggiunto che intende vedere come si evolverà il loro rapporto all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 6.

“Che ne sai se ti piaccio davvero o no? Non è troppo poco tempo? Sei sicuro che non fai così perché siamo chiusi qui dentro? Mi sciocchi, dici delle cose di una saggezza unica. Dai, rimaniamo a vedersi fuori da qui. Sai che non sono mai stata a New York? Vuoi portarmi te? Usciamo e vediamo. Vediamo che effetto ci fa l’esterno, che effetto fa anche a te soprattutto. Fuori devo chiarire una cosa. Io ho ben chiara questa situazione, non ho mai mentito, ma non so lui, quindi devo chiarire meglio. Tu sei pulito dentro, per questo mi fai pensare. Se devi smettere di corteggiarmi? Tu fai quello che ti senti, ma non andare oltre. Poi penso che tu non abbia intenzione di crearti una storia importante“, ha dichiarato l’ex moglie di Pago.

Nicola Pisu confessa i suoi sentimenti a Miriana Trevisan

Dopo il lungo discorso al GF Vip 6 a Miriana Trevisan, il figlio di Patrizia Mirigliani si è armato di coraggio è ha aperto il suo cuore alla sua compagna d’avventura. “Ti porto io a New York. Andiamo io e te 10 giorni. Io invece la desidero una storia importante. Sto provando dei sentimenti forti per te. Certo, non sono innamorato e non ti amo, magari in futuro.A me piaci tanto te, non è che se entra un’altra ragazza io punterò lei. Mi piaci tu come persone e non mi succedeva da tanto. Io sono molto sincero e dico quello che penso, quindi fidati che mi piaci”, ha asserito Nicola Pisu.