Sophie Codegoni si lascia scappare il prossimo concorrente del GF Vip: ecco di chi si tratta

In queste ore, Sophie Codegoni si è resa protagonista di una gaffe al GF Vip che potrebbe costarle caro, in quanto ha spoilerato in anticipo il prossimo concorrente che dovrebbe entrare in casa. La ragazza stava chiacchierando con alcuni suoi coinquilini quando, improvvisamente, ha detto qualcosa di troppo.

La dama, infatti, ha ammesso di essere a conoscenza di uno dei prossimi ingressi. La persona in questione è una ragazza e, a quanto pare, è un’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Scopriamo di chi si tratta.

Chi sarà il prossimo concorrente del GF Vip

Sophie Codegoni ha svelato in anticipo chi sarà la prossima concorrente del GF Vip. La ragazza stava chiacchierando amabilmente con i suoi coinquilini, quando si è lasciata sfuggire una frase un po’ particolare. Nel dettagli, ha detto che a varcare la sogpia della porta rossa prossimamente sarà l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Il riferimento subito è andato a Selvaggia Roma, tuttavia, quest’ultima è già entrata l’anno scorso nella casa più spiata d’Italia, pertanto, è fortemente improbabile che il tutto possa verificarsi di nuovo.

Pertanto, la persona che dovrebbe diventare una nuova concorrente del reality show di Canale 5 è Antonella Fiordelisi. Lei è stata legata al personal trainer per qualche anno, anche se la loro relazione è sempre stata contraddistinta da tanti alti e bassi. La famiglia di lei era fortemente contraria al fatto che la giovane stesse con Francesco. Sta di fatto che, tra i motivi della rottura, sembrerebbe esserci proprio il padre della giovane.

Provvedimenti per Sophie Codegoni?

Ad ogni modo Antonella Fiordelisi è famosa al pubblico non soltanto per la sua travagliata relazione con Chiofalo. La donna, infatti, è apparsa di recente anche in televisione in quanto è stata una delle vallette di Enrico Papi durante la nuova edizione di Scherzi a parte. Nella vita, inoltre, Antonella è una fotomodella e influencer, sta di fatto che ha posato per diversi brand.

In ogni caso, ciò che in molti si stanno domandando è se Sophie Codegoni verrà punita in qualche modo per aver svelato in anticipo il prossimo concorrente del GF Vip. Al momento, lo staff della trasmissione non ha divulgato nessuna informazione a riguardo. Per quanto concerne la Fiordelisi, invece, la ragazza non si è ancora sbilanciata sui social. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.