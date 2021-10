Il Paradiso delle signore spoiler 18 ottobre: Gloria vuole dimettersi, Flora fa un esperimento

Gli spoiler della puntata del 18 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Gloria deciderà di tornare al grande magazzino, ma per fare un triste annuncio. Per quanto riguarda Flora, invece, quest’ultima si cimenterà in un esperimento.

Veronica, dal canto suo, le proverà tutte per convincere sua figlia a fare un passo di distensione nei confronti di Stefania. Riuscirà nel suo intento? Scopriamo che cosa accadrà.

L’esperimento di Flora al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 18 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio riuscirà nel suo scopo di convincere Tina a prendere parte al film musicale. La donna, allora, comincerà a fare delle cure nella speranza di riuscire a guarire il suo problema con la voce in modo da esibirsi perfettamente. Marcello, invece, si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di lavoro al Circolo e, inaspettatamente, se la caverà alla grande. Di questo rimarrà colpita Adelaide, la quale non credeva affatto che se la sarebbe cavata così egregiamente.

Al grande magazzino, intanto, ci saranno delle novità. Dopo i diverbi che si sono verificati in sartoria, Paola prenderà una decisione. Nel dettaglio informerà le Veneri che Flora vestirà i panni di una commessa. Lo scopo è quello di mescolarsi alle colleghe in modo da poter studiare in maniera più approfondita la clientela. Questo le potrebbe essere di grande aiuto per realizzare una collezione vicina alle esigenze delle clienti.

Spoiler 18 ottobre: la decisione di Gloria

Stefania, intanto, sarà indecisa sul da farsi. Suo padre Ezio le ha chiesto di andare a vivere insieme a lui, in compagnia anche della nuova famiglia dell’uomo. La ragazza sarà piuttosto titubante e Irene farà di tutto per convincerla a restare. La Cipriani desidera avere ancora con sé la sua amica. Nel frattempo, nella puntata del 18 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Veronica parlerà a sua figlia.

La donna, infatti, esorterà Gemma a cambiare atteggiamento nei confronti di Stefania. A tal proposito, le chiederà di scusarsi in modo da appianare le divergenze e ripristinare un clima sereno e conviviale in casa. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Infine, la puntata si concluderà con il ritorno di Gloria al Paradiso. La donna, però, non è tornata per restare, ma il suo scopo è un altro. Nello specifico, ha intenzione di rassegnare le sue dimissioni.