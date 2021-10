Oroscopo 15 ottobre 2021: incontri per Toro, decisioni in arrivo per Bilancia

Secondo l’oroscopo del 15 ottobre, i nati sotto il segno del Toro stanno per prendere delle decisioni. Gli Acquario devono essere cauti sul lavoro e gli Ariete più prudenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere prudenti. Sia dal punto di vista professionale sia sentimentale è opportuno agire con criterio e intelligenza. Cercate di non commettere scelte affrettate e allargate i vostri orizzonti.

Toro. Oggi sarà un giorno molto interessante per quanto riguarda gli incontri. Se state pensando di cimentarvi in una nuova relazione, o siete desiderosi di un nuovo amore, non dovrete fare altro che guardarvi attorno.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 15 ottobre denota una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Ad ogni modo, siete un po’ troppo frenati e prevenuti. Cercate di esprimere con chiarezza e sincerità i vostri sentimenti.

Cancro. In amore tutto procede in maniera serena e tranquilla, tuttavia, è meglio non essere troppo irruenti. Se avete delle opinioni in contrasto con quelle del partner allora sarebbe opportuno parlarne con calma.

Leone. Le storie d’amore di vecchia data potrebbero subire leggermente il peso della routine. Cercate di essere un po’ più intraprendenti e cercate delle occasioni per risollevare la situazione. Sul lavoro bisogna essere pazienti.

Vergine. In questo periodo siete un po’ troppo ansiosi. Forse c’è qualcosa che vi turba e che andrebbe rivista. Le stelle vi invitano ad essere molto oculati, specie nel relazionarvi con persone che non vi ispirano troppa fiducia. La prudenza non è mai troppa.

Previsioni 15 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un periodo molto importante per quanto riguarda le decisioni. Cercate di non essere troppo irruenti e riflettete attentamente prima di fare passi affrettati. In amore dovete essere più onesti. Forse vi tenete dentro qualcosa da troppo tempo.

Scorpione. La Luna è un po’ contraria, quindi, potrebbero nascere dei disguidi dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere pazienti e di non commettere azioni delle quali potreste pentirvi. Sul lavoro dovete mettere a posto delle faccende burocratiche.

Sagittario. Oggi siete un po’ fiacchi dal punto di vista dell’amore. L’Oroscopo del giorno 15 ottobre 2021 vi invita ad essere cauti. Potreste dire o fare cose che non gioverebbero né a voi né alle persone a cui volete bene.

Capricorno. Se di recente avete avuto dei disguidi con una persona cara, adesso è il momento di mettere le cose a posto. Non lasciatevi condizionare dal giudizio degli altri e agite sempre seguendo il vostro istinto, specie in amore.

Acquario. Periodo di chiarimenti per i nati sotto questo segno. Prestate attenzione sul lavoro, in quanto il rischio di incorrere in spiacevoli discussioni è dietro l’angolo. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei chiarimenti in vista.

Pesci. Le coppie in crisi potrebbero vivere un momento di stallo. Cercate di essere cauti e di prestare molta attenzione alle decisioni che prenderete. Dal punto di vista professionale, invece, non tutti stanno agendo in modo onesto con voi.