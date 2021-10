Striscia la notizia nella bufera per il tapiro ad Ambra Angiolini tradita: Belen, Laura Chiatti e altre indignate (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Striscia la notizia Ambra Angiolini è stata la destinataria di un tapiro d’oro. Il motivo di tale consegna è risieduto nel fatto che la cantante ha appena comunicato la rottura dal suo compagno in quanto ha scoperto dei tradimenti.

In molti, però, hanno ritenuto del tutto inopportuno dare luogo a questo siparietto infierendo in una ferita ancora aperta. A tal proposito sono scese in campo molte donne dello spettacolo le quali hanno esortato gli esponenti del programma di Antonio Ricci a chiedere immediatamente scusa. Scopriamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez contro Striscia la notizia

Ambra Angiolini ha ricevuto un tapiro da Striscia la notizia per essere stata tradita dal compagno. La cantante è stata piuttosto posata, in quanto si vedeva perfettamente quanto fosse in imbarazzo. Ad ogni modo, l’inviato Valerio Staffelli è sembrato non prendere minimamente in considerazione i sentimenti della donna, in quanto ha continuato ad infierire. A distanza di qualche ora, poi, sul web sono intervenuti molti volti dello spettacolo per commentare quanto accaduto. (Clicca qui per il video)

Tra di essi c’è stata Belen Rodriguez, la quale ha reputato vergognoso il servizio mandato in onda su Canale 5. Laura Chiatti, invece, ha deciso di dedicare un post a quanto accaduto. L’attrice ha esordito dicendo di essere profondamente infastidita in quanto gli esponenti del programma satirico di Canale 5 si sono mostrati assolutamente irrispettosi nei confronti della donna. (Continua dopo la foto)

Barra e Chiatti difendono Ambra Angiolini

Con questo gesto verso Ambra Angiolini, infatti, Striscia la notizia ha calpestato completamente anni e anni di lotta per la tutela delle donne. Tra satira e cattivo gusto c’è una bella differenza e gli autori si sono comportati in modo del tutto sbagliato. La maggior parte delle persone, poi, ha ritenuto molto più sensato se il tapiro fosse stato consegnato a colui che aveva commesso il tradimento e non alla donna tradita.

In seguito, poi, anche Francesca Barra si è schierata a favore di Ambra. Anche lei ha pubblicato dei contenuti su Instagram volti a difendere la Angiolini e a complimentarsi con lei per non aver mai perso eleganza e stile anche in un momento così complicato. Le parole di Francesca sono state condivise appieno da Ambra che, infatti, ha deciso di condividere anche sul suo profilo Instagram tale messaggio. Come reagirà adesso Striscia la notizia? Arriveranno delle scuse?

