Uomini e Donne puntata di venerdì: bufera in studio, Maria caccia Joele e Graziano

Nella puntata di venerdì di Uomini e Donne, finalmente, andrà in onda il momento in cui Maria De Filippi allontanerà dallo studio il tronista Joele. Questo, però, non sarà l’unico colpo di scena della messa in onda.

Anche al trono over pare che un cavaliere non si sia comportato in modo del tutto giusto nei confronti di una dama, al punto da spingere la redazione del programma a prendere provvedimenti. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Nella puntata di venerdì: la cacciata di Joele

La puntata di venerdì di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. La precedente messa in onda si è conclusa con Andrea Nicole al centro dello studio, la quale ha raccontato del bacio che si è scambiata con Ciprian. Restando sempre in tema di trono classico, poi, vedremo che la conduttrice chiederà a Joele e a Ilaria di sedersi al centro dello studio. In quel momento mostrerà ai due protagonisti un filmato inerente la scorsa registrazione durante il quale si sente un audio tra i due protagonisti.

I due stavano ballando con le mascherine e il tronista credeva, molto probabilmente, di avere il microfono spento. Nel video in questione, dunque, si sentirà Joele dare delle direttive alla sua corteggiatrice per potersi sentire grazie al profilo Instagram di un suo amico. Questo, naturalmente, è un comportamento assolutamente vietato in un programma come quello di Maria De Filippi.

Schiaffi al trono over di Uomini e Donne

Dopo aver messo i diretti interessati dinanzi il fatto compiuto, dunque, i due avranno la possibilità di difendersi. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, però, nella puntata di venerdì vedremo che Joele sarà molto in difficoltà. In un primo momento proverà a trovare una giustificazione del suo comportamento, ma la padrona di casa non ne vorrà sapere. A tal proposito, chiederà al giovane di abbandonare il programma in quanto il suo percorso, ormai, non ha più senso.

Al trono over, invece, ci sarà un altro colpo di scena che riguarderà Graziano. Quest’ultimo è uscito con una dama e racconterà alcuni dettagli intimi inerenti il loro incontro. La situazione prenderà una piega così bollente al punto che la donna in questione si alzerà e tirerà uno schiaffo al suo interlocutore. Nel corso della registrazione, effettuata il 26 settembre, però, la conduttrice ha informato i presenti che avrebbe tagliato quella parte quindi, quasi certamente, non sarà mandata in onda.