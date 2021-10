Uomini e Donne spoiler: ecco chi potrebbero essere i due nuovi tronisti del programma (FOTO)

A Uomini e Donne si sono liberati due posti da tronisti, pertanto, in molti si stanno domandando chi possano essere i due nuovi pretendenti che ricopriranno questo incarico. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno avuto delle soffiate in merito.

I due protagonisti, infatti, sono stati contattati da alcuni fan del programma, i quali hanno dichiarato di essere a conoscenza di informazioni sull’argomento. Scopriamo che cosa è emerso.

Il primo dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Dopo la cacciata di Joele dal trono di Uomini e Donne e la scelta inaspettata di Matteo, nel programma si sono liberati due posti pronti ad accogliere nuovi tronisti. In queste ore, sul web sono trapelate delle informazioni a riguardo. La prima riguarda il possibile tronista uomo che siederà sulla tanto agognata sedia rossa. Lui pare si chiami Raffaele e sul web è stata pubblicata anche una sua foto. Il giovane ha i capelli castani di una lunghezza media.

A colpire i telespettatori è, soprattutto, il suo grande e smagliante sorriso. Dall’immagine sembra un ragazzo piuttosto semplice e senza troppe pretese, tuttavia, solo il tempo potrà darci tutte le risposte. Al momento, però, questa notizia non è affatto certa, si tratta solo di un’indiscrezione in attesa di conferma. Il secondo nome trapelato, invece, è quello di un ragazzo, conosciuto al pubblico per essere stato fidanzato con una famosa blogger. (Continua dopo la foto)

Il secondo pretendente

Il secondo dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne pare sarà l’ex compagno dell’influencer Giulia Gaudino. In merito a questa notizia c’è qualche informazione in più. Nel dettaglio, infatti, la persona che ha riportato questa segnalazione ha detto di essere quasi certa della veridicità dell’informazione. Il motivo risiede nel fatto che una persona di sua conoscenza ha accompagnato il ragazzo in questione negli studi Elios di Cinecittà.

Ad ogni modo, per questioni di privacy, la persona in questione non ha voluto far nomi espliciti, pertanto, anche in questo caso si resta in attesa di una conferma. Intanto, la redazione di Uomini e Donne è completamente abbottonata sulla questione. Sul web, infatti, non è trapelata alcuna informazione a riguardo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni, dunque, per capire chi ricoprirà i ruoli di Joele e di Matteo nel talk show pomeridiano.