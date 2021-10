GF Vip, due concorrenti puzzano, le imbarazzanti accuse: ecco chi sarebbero (FOTO)

Se l’anno scorso è fu Patrizia De Blanck ad essere accusata di avere scarsa igiene personale, quest’anno sembrano essere altre le concorrenti del GF Vip che “puzzano”. A diffondere questa informazione sono state le principesse Selassiè e Alex Belli.

I protagonisti stavano chiacchierando tra loro in disparte quando, improvvisamente, sono saltate fuori della accuse piuttosto imbarazzanti. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso e chi sarebbero le destinatarie di queste accuse.

Chi sarebbero le concorrenti che puzzano

Due concorrenti del GF Vip puzzano? In queste ore, Jessica, Lulù e Alex si sono lasciati andare ad una conversazione piuttosto imbarazzante che ha coinvolto alcune coinquiline. Nello specifico, i tre hanno detto che in casa ci sono delle persone poco avvezze a lavare adeguatamente il proprio corpo. La prima sembrerebbe puzzare di pesce marcio. A pronunciare questa frase sono state le due principesse, le quali hanno anche aggiunto di non poter fare il nome della destinataria delle insinuazioni.

In seguito, però, le due ragazze hanno cominciato a twerkare in modo da far capire al loro interlocutore a chi si stessero riferendo. Anche se il nome non è mai saltato fuori, però, tutti hanno subito pensato ad Ainett Stephens. Ma le accuse, però, non sono affatto finite qui. Belli, infatti, ha deciso di fare anche un’altra piccola confessione. Nello specifico, ha detto che c’è anche un’altra persona poco avvezza a lavarsi con attenzione.

Pubblico del GF Vip indignato

La donna in questione, infatti, sarebbe solita avere del cerume nelle orecchie. Il giovane, poi, ha aggiunto che la persona incriminata fosse molto vicina a Clarissa, pertanto, tutti hanno pensato a Sophie Codegoni. Dunque, anche se i concorrenti non hanno detto esplicitamente chi siano le donne della casa del GF Vip che puzzano i riferimenti sono stati alquanto palesi. Sulla questione, poi, sono intervenute anche Raffaella Fico e Francesca Cipriani, le quali hanno detto di aver notato la stessa cosa dei loro coinquilini.

Sul web, però, questo modo di agire non è stato per nulla apprezzato. Molti utenti di Twitter hanno commentato accusando gli autori di tali commenti di essere davvero pessimi. Sarebbe stato molto più cortese, infatti, se qualcuno si fosse avvicinato alle dirette interessate e avesse spiegato con garbo come stessero le cose invece di spiattellare tutto dinanzi le telecamere.