Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicini alle nozze, la proposta potrebbe avvenire in tv: ecco dove e quando

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pare siano molto vicini alle nozze. A dare questa anticipazione sono state delle fonti vicine all’ex velino. Il loro amore, nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip 5, sembra pronto a compiere il salto di qualità.

Stando a quanto emerso, inoltre, la proposta di matrimonio potrebbe accadere in diretta tv. Scopriamo tutto quello che è trapelato, dove e quando potrebbe verificarsi questo lieto evento.

Quando e dove dovrebbe avvenire la proposta di nozze di Pierpaolo a Giulia

Il legame che unisce Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere indissolubile, al punto che i due sembrerebbero pronti a convolare a nozze. Questa indiscrezione sta circolando sul web da moltissimo tempo, tuttavia, adesso sta prendendo sempre più forma. In particolar modo, pare che l’ex velino stia pensando di fare le cose in grande con la sua fidanzata. Il giovane in questo periodo è molto impegnato con il programma Tale e quale show su Rai 1. Questo lo sta portando ad essere un po’ distante e assente dai social.

Ad ogni modo, una persona a lui vicina ha detto che il ragazzo starebbe pensando di dare luogo ad un colpo di scena durante l’ultima puntata del talent show condotto da Carlo Conti. In particolare, sembrerebbe che Pierpaolo abbia intenzione di chiedere a Giulia di sposarlo proprio in diretta su Rai 1 dopo la sua ultima esibizione nel programma. La proposta di matrimonio, dunque, dovrebbe avvenire durante l’ultima puntata di Tale e quale show. (Continua dopo la foto)

Il legame tra Pretelli e Salemi

Al momento, però, non vi è nessuna conferma di ciò, pertanto, non ci resta che attendere le prossime puntate del talent show per capire quanto ci sia di vero in queste dichiarazioni. Ad ogni modo, se il luogo e la data della proposta sono ancora un po’ incerti, lo stesso non può dirsi per la decisione in sé. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, infatti, sembrano essere assolutamente certi di convolare a nozze.

Entrambi, in alcune occasioni, hanno dichiarato di amarsi moltissimo e di essere pronti a rendere sacra e ufficiale la loro unione. Ricordiamo che i due si sono conosciuti circa un anno fa nella casa più spiata d’Italia. Dopo tanti alti e bassi, momenti di gioia e di tensione, i due sono riusciti ad andare avanti e a dimostrare a tutti che il loro sentimento è forte e sincero.