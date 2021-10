Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 ottobre: Umberto incuriosito da Flora, Tina fa una confessione

Le anticipazioni della puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Umberto comincerà a nutrire una certa curiosità per Flora. Adelaide, dal canto suo, continuerà a guardare con sospetto la figlia del defunto Achille.

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo si diletterà a corteggiare in modo abbastanza insistente Anna. La ragazza cederà alle avances del giovane? Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.

Tina sta per cedere al Paradiso delle signore

Nella puntata di martedì 19 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Tina non saprà più come fare a tenere nascosto il suo segreto a Vittorio. Quest’ultimo è così entusiasta che la ragazza prenda parte al film musicale, ma è ignaro dei motivi che hanno spinto la giovane ad essere così titubante. Salvatore, allora, darà un consiglio a Tina. Nello specifico, le dirà di aprirsi con Conti e di raccontargli tutta la verità in merito al problema alle corde vocali che ha avuto di recente.

Vittorio, dal canto suo, sempre all’oscuro di tutto, si rivolgerà a Orlando Brivio e gli chiederà di cominciare a lavorare alla sceneggiatura del film. Solo in questo modo si potrà riuscire a convincere Tina ad accettare senza remore il suo incarico e a spronarla. La donna, dunque, sarà quasi costretta a confessare tutto. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore continuerà con il suo corteggiamento.

Anticipazioni 19 ottobre: Umberto incuriosito da Flora

Il giovane deciderà di aprirsi ancora di più con Anna, mostrando tutto il suo interesse. A dargli manforte sarà la scoperta di una passione in comune con la fanciulla. Il giovane Amato, infatti, scoprirà che anche ad Anna piace molto Totò. I due sono entrambi dei grandi estimatori, pertanto, non potranno fare a meno di trovare un punto d’incontro, almeno su questo.

Al Paradiso delle signore, poi, nell’episodio che andrà in onda il 19 ottobre, vedremo anche che Umberto comincerà a nutrire una certa curiosità per Flora. L’uomo, quindi, inizierà ad interessarsi un po’ di più a lei. Nel frattempo, invece, Adelaide sarà sempre più insofferente. Malgrado sia stata lei ad invitare la figlia di Achille a trasferirsi a villa Guarnieri, la contessa comincerà a non tollerare più la presenza della giovane in casa. Tuttavia, non può mandarla via altrimenti desterebbe troppi sospetti, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire che cosa accadrà.