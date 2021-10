Oroscopo 16 ottobre 2021: Ariete fortunati, Pesci non perdete le speranze

Le previsioni dell’oroscopo del 16 ottobre denotano una giornata piuttosto propositiva per Ariete. I Bilancia devono essere comprensivi in amore e i Capricorno attenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di raccogliere i frutti del vostro lavoro e del vostro impegno. Se state pensando di dare luogo ad un investimento importante è il caso di prendere in considerazione tutti i pro e i contro.

Toro. Non siate troppo rigidi e inflessibili in amore. Questo è un momento molto proficuo per quanto riguarda il lavoro, quindi, se avete del denaro da investire cercate di farlo adesso. In amore dovete essere un po’ più intraprendenti.

Gemelli. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite particolarmente confusi, quindi, non è il caso di prendere delle decisioni affrettate. Sul lavoro occorre impegno e dedizione per raggiungere i traguardi sperati.

Cancro. L’oroscopo del giorno 16 ottobre invita i nati sotto questo segno a mettere da parte il rancore e l’orgoglio in amore. Se ci tenete a recuperare un rapporto in sospeso, allora, è bene che agiate di conseguenza.

Leone. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. Oggi vi sentite particolarmente propositivi, quindi è il caso di approfittare. Cercate di non lasciarvi scappare un’occasione che potrebbe presentarsi nei prossimi giorni.

Vergine. In amore potreste rappresentare l’anello debole in questo periodo. Ad ogni modo, cercate di non manifestare troppo i vostri sentimenti, specie se avete cominciato una relazione da poco. Cercate di mantenere un po’ di mistero

Previsioni 16 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Ci sono delle novità all’orizzonte, tuttavia, dovete essere bravi e perspicaci. In amore è importante mostrarsi rispettosi e disponibili se non volete incappare in problemi.

Scorpione. L’oroscopo del giorno 16 ottobre 2021 vi invita ad essere più attenti dal punto di vista professionale. Ci sono delle buone occasioni in arrivo, ma dovete essere scaltri e arrivare prima degli altri alla soluzione.

Sagittario. Se state pensando di avviare una nuova attività, valutate attentamente tutte le possibili conseguenze e le variabili. In amore è importante essere risoluti, non bisogna vivere semplicemente nella speranza di accontentare l’altro.

Capricorno. Sulle lavoro dovete essere un po’ più furbi. Stavolta tendete ad agire in modo troppo limpido, ma non tutti sono altrettanto sinceri. In amore potrebbe arrivare qualche bella novità entro la fine del mese.

Acquario. Non lasciate che il cattivo umore influenti la vostra giornata. Cercate di circondarmi di persone ottimiste e che siano in grado di emanare positività e gioia. Siete molto sensibili, quindi, sarà facile condizionare il vostro umore.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili. Se stavate pensando di compiere un passo importante e, questo è il momento adatto. Dal punto di vista professionale, invece, non dovete perdere le speranze.