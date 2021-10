GF Vip, Manuel Bortuzzo non sta bene e potrebbe lasciare la casa: necessarie delle visite

In queste ore c’è grande fermento attorno a Manuel Bortuzzo in quanto potrebbe lasciare la casa del GF Vip. Il concorrente non è stato molto bene in questo periodo, pertanto, pare siano necessarie delle visite mediche.

Al momento la situazione è piuttosto delicata. Ad ogni modo, scopriamo di cosa sta soffrendo il giovane e quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito.

I problemi di salute di Manuel Bortuzzo

L’esperienza del GF Vip di Manuel Bortuzzo potrebbe concludersi in modo anticipato. Il giovane, infatti, sta avendo alcuni problemi di salute che potrebbero portarlo a lasciare il gioco. In particolare, sembra che siano tornate delle infezioni di cui spesso soffre il protagonista. Proprio nelle ore appena trascorse, il ragazzo ha avuto uno sfogo in cui ha raccontato di soffrire spesso di questi problemi da quando ha avuto l’incidente.

Periodicamente, infatti, gli vengono delle infezioni per le quali sono necessarie delle cure. Nell’ultimo periodo, però, la frequenza con cui questi disturbi si sono presentati è un po’ aumentata, pertanto, potrebbe essere necessario approfondire la questione. Proprio poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, il protagonista si è sottoposto un intervento nella speranza di trascorrere serenamente questa esperienza. A quanto pare, però, non è servito a molto.

Il concorrente lascerà il GF Vip?

In una precedente intervista, il papà di Manuel Bortuzzo ha parlato dei problemi del figlio e delle difficoltà che avrebbe affrontato entrando al GF Vip. L’uomo, infatti, spiegò che, purtroppo, si tratta di una condizione che va avanti da un bel po’ di tempo e per cui è necessario stare sempre sotto controllo. Attualmente, però, Manuel si trova ancora nella casa. Tuttavia, nel corso della giornata dovrà fare dei controlli medici, a seguito dei quali è probabile che si saprà qualche cosa in più.

Per adesso, tutti i concorrenti si stanno preparando alla messa in onda della decima puntata del reality show. Non ci resta che attendere, dunque, per avere altri aggiornamenti in merito. Intanto, la salute non è l’unico disagio che sta affrontando Bortuzzo. Quest’ultimo, infatti, sta continuando a fare i conti con l’insistenza di Lulù che, ormai, pare sia diventata quasi un peso per il nuotatore. Malgrado le esortazioni di tutti, compreso Alfonso Signorini, a lasciar perdere, la principessa non ha intenzione di mollare la presa.