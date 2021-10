Alex Belli e le Selessié sparlano di due gieffine: “Puzza di pesce, piena di cerume”

Una concorrente a del cerume nelle orecchie?

In settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 alcuni concorrenti hanno fatto delle confidenze inaspettate su due loro compagne d’avventura. Nel dettaglio, Alex Belli stava massaggiando le orecchie di Lulù Selassié e immediatamente dopo ha fatto delle strane confessioni. In pratica il gieffino ha fatto sapere che un’inquilina avrebbe le orecchie sporche di cerume.

Ma non è finita lì dato che l’attore ha aggiunto di non aver avuto il coraggio di avvertire la diretta interessata. “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo“, ha asserito l’ex volto di Centrovetrine.

Una gieffina puzzerebbe di pesce?

A quel punto ha preso la parola Jessica Selassié che invece di placare gli animi ha gettato benzina sul fuoco. Infatti la principessa ha confessato che nella casa del Grande Fratello Vip 6 c’è qualcuno che si lava poco e che una ragazza in particolare puzzerebbe come un pesce.

“Se è per questo qui c’è anche gente che puzza di pesce marcio. Sì ha quell’odore terribile lì“. Alex Belli ha chiesto i nomi e Lulù gli ha detto qualcosa sottovoce: “Però non possiamo dirti così chi è. Aspetta (e glielo dice all’orecchio)“, ha tuonato la giovane di origini etiopi.

Jessica Selessié va a spettegolare con Raffaella e Francesca

Non soddisfatta, al Grande Fratello Vip 6 Jessica Selessié si è recata in giardino da Raffaella Fico e Francesca Cipriani a spettegolare. “Ragazze lo dico a voi, perché non si tratta di voi. Ma ho un gossip molto croccante. Qui abbiamo un’orecchia croccantissima, piena di cerume. Una che vaga qui intorno“, ha detto la principessa alle due compagne d’avventura.

A quel punto la soubrette napoletana ha immediatamente replicato così: “Mio Dio che schifo dai. Però ho capito! L’ho vista anche io questa persona, dopo lo dico anche a te Francy“.