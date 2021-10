Uomini e Donne, Joele cacciato dallo studio, Maria: “È una presa in giro” gli autori censurano le clip (VIDEO)

Venerdì 15 ottobre è andata finalmente in onda la puntata in cui Joele è stato cacciato dallo studio di Uomini e Donne. Nella parte conclusiva della puntata, infatti, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il tronista e la corteggiatrice Ilaria.

Ad un certo punto, poi, li ha messi al corrente di quanto appreso dalla redazione ed ha lasciato loro la possibilità di replicare. Scopriamo, dunque, come ha replicato Joele e lo staff del programma.

Come si è difeso Joele a Uomini e Donne

Il pubblico, finalmente, ha assistito alla puntata in cui Maria De Filippi ha cacciato Joele dallo studio di Uomini e Donne. La padrona di casa è partita chiamando a centro studio il tronista e Ilaria e altre due corteggiatrici con cui Joele ha fatto delle esterne. Successivamente, ha mostrato ai due ragazzi un filmato in cui è ripreso il momento del ballo in cui i protagonisti si sono scambiati indicazioni su come seguirsi sui social. L’interno era chiaro, ovvero, quello di sentirsi anche al di fuori delle telecamere.

Una volta messi dinanzi il fatto compiuto, poi, ai due è stata data la possibilità di replicare. Joele è apparso alquanto imbarazzato, al punto da arrossire dalla vergogna. Il ragazzo, infatti, non è riuscito a spiccicare molto e si è semplicemente limitato a dire che per lui era un gioco e non ha fatto nulla di male. Gianni e Tina, però, sono stati decisamente più perentori di Maria ed hanno accusato il giovane di voler prendere in giro lo staff, le corteggiatrici e il pubblico.

Ecco come Maria lo ha cacciato dallo studio

Ilaria, invece, si è comportata da finta tonta in quanto ha continuato a ripetere di non aver capito quali fossero le reali intenzioni del tronista. Se lei ha accettato di seguire l’amico di lui l’ha fatto in modo “ingenuo” e senza alcuna malizia. Maria, però, non ne ha voluto sapere ed ha cacciato sia lei sia Joele dallo studio di Uomini e Donne. Le parole adoperate dalla conduttrice, però, sono state estremamente tranquille. In molti, infatti, si sono stupiti per la diplomazia adoperata dalla donna.

La De Filippi, infatti, ha detto che non c’è nulla di male se due ragazzi si piacciono così tanto al punto da infrangere le regole del programma, tuttavia, da questo ne consegue la fine del trono. Intanto, però, sul web lo staff di Uomini e Donne non ha pubblicato le clip inerenti Joele, qualche contenuto è presente solo su Twitter.