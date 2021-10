Tale e quale show, Carlo Conti lancia una stoccata sul Blackface, sul web scoppia il caos: “Cosa ca**o dici?”

Nel corso della puntata di ieri di Tale e quale show Carlo Conti ha lanciato una stoccata relativa al fenomeno del Blackface. Come tutti i telespettatori ormai sapranno, quest’edizione del programma di Rai 1 ha subito delle modifiche a causa dell’opinione pubblica.

Nello specifico, si è deciso di non far imitare più a personaggi chiari di pelle quelli dalla pelle scura. Tingersi il viso e il corpo di nero, infatti, è stato considerato come un’allusione alle discriminazioni di razza. Ebbene, durante la puntata di ieri, il conduttore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Il fenomeno del Blackface a Tale e quale show

A Tale e quale show, Carlo Conti ha menzionato il Blackface e lo ha fatto in un modo piuttosto pungente. Durante la conferenza stampa di presentazione del talent show, il conduttore disse di aver selezionato una concorrente dalla pelle scura la quale avrebbe interpretato tutti gli artisti di colore. Questa esigenza è nata dal fatto che, in passato, sono sorte delle polemiche nel momento in cui persone dalla pelle chiara venivano scurite grazie al supporto del trucco.

Ebbene, durante la messa in onda del 15 ottobre è accaduto un fatto inaspettato. L’artista di colore Deborah Johnson, infatti, è stata chiamata ad interpretare una cantante dalla pelle chiara, ovvero, Dori Ghezzi. Allo scopo di rendere più somigliante i suoi tratti, gli addetti al trucco hanno schiarito il colore della sua pelle con del fondotinta parecchio più chiaro. Al termine dell’esibizione, dunque, il presentatore ha lanciato la stoccata.

La stoccata di Carlo Conti e la furia del web

Carlo Conti, infatti, si è complimentato con l’artista di Tale e quale show per la sua bravura e poi ha nominato il Blackface. Nello specifico, il protagonista ha detto di augurarsi che, stavolta, nessuno intervenga sui ber per parlare di “Whiteface”. A Deborah, infatti, è stato riservato il trattamento inverso a quello che accade ai concorrenti dalla pelle chiara che devono imitare dei neri. La sua pelle, infatti, è stata schiarita e non scurita.

Ad ogni modo, subito dopo aver pronunciato queste parole, sul web è scoppiato il caos. Su Twitter, infatti, in molti hanno criticato il presentatore per la caduta di stile. Le due situazioni, infatti, non possono essere minimamente paragonate. Altri, invece, hanno invitato Carlo a chiedere immediatamente scusa per l’eccessiva leggerezza adoperata. Insomma, se Conti voleva sollevare un altro polverone, ci è riuscito in pieno.