Joele Milan attacca la redazione di Uomini e Donne: “Ci sono state situazioni simili alla mia che sono state nascoste” (VIDEO)

Subito dopo la messa in onda di venerdì di Uomini e Donne, Joele Milan è tornato sui social per raccontare la sua versione dei fatti. Il giovane ha provato a ripulirsi leggermente la coscienza, ma il tentativo è stato alquanto inutile.

Nel farlo, l’ex tronista ha deciso di attaccare la redazione portando alla luce delle situazioni piuttosto incresciose di cui si sarebbero resi protagonisti gli autori. Scopriamo tutto quello che è emerso.

La versione dei fatti di Joele Milan

Nella puntata di venerdì 15 ottobre Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne. Più che una vera e propria cacciata si è trattato, in realtà, di un allontanamento necessario in quanto la conduttrice si è sempre mostrata molto calma. Ad ogni modo, dopo poche ore, il ragazzo ha deciso di esprimere la sua versione dei fatti attraverso un video su Instagram. Joele ha esordito dicendo che la verità non è quella emersa. Il ragazzo ha ammesso di aver infranto le regole, tuttavia, ha continuato a sostenere di averlo fatto in buona fede.

In realtà non si sarebbe mai sognato di parlare in privato con la corteggiatrice Ilaria in quanto la sua era stata semplicemente una battuta. Con queste parole, il giovane ha provato a far capire alle persone che dietro quanto accaduto c’è dell’altro. Nello specifico, Milan ha aggiunto anche delle frasi che stanno mettendo in cattiva luce la credibilità e la buona fede degli autori.

L’attacco alla redazione di Uomini e Donne

In particolare, Joele Milan ha detto che la redazione di Uomini e Donne avrebbe voluto cavalcare l’onda per incrementare gli ascolti. Il ragazzo ha detto che il suo allontanamento dal programma non sarebbe giusto in quanto solamente frutto di machiavellici tentativi finalizzati a creare sgomento tra il pubblico. Milan, inoltre, ha anche aggiunto che in studio si sono spesso verificate situazioni analoghe alla sua, tuttavia, in quei casi gli autori hanno preferito tenere tutto nascosto.

Con queste insinuazioni, dunque, il giovane ha provato a gettare in cattiva luce il talk show, ci sarà riuscito? Al momento non sembra in quanto la maggior parte dei commenti degli utenti del web sono in suo sfavore. Tra i vari commenti, però, c’è anche chi sta provando a giustificare il giovane reputando il suo comportamento solo frutto di una bravata determinata dalla sua giovane età.