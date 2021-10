Guenda Goria si sposa: l’annuncio in diretta al GF Vip e la reazione di Maria Teresa Ruta (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Guenda Goria entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo padre Amedeo. Durante il dibattito, però, la ragazza ha fatto una confessione inaspettata.

Nello specifico, la dama ha detto che presto sarebbe convolata a nozze con il suo nuovo fidanzato. La notizia ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i suoi genitori. Se la reazione di Amedeo è stata palese a tutti, scopriamo qual è stata, invece, quella di Maria Teresa.

L’annuncio di Guenda Goria al GF Vip

Guenda Goria si sposa e l’annuncio è stato fatto ieri all’interno della casa del GF Vip. La ragazza è fidanzata da alcuni mesi, ma a quanto pare sembra essere già pronta per compiere il grande passo. Durante la sorpresa a papà Amedeo, la protagonista ha spiegato quali sono le intenzioni sue e del suo compagno. Quest’ultimo, poi, ha deciso anche di chiedere pubblicamente ad Amedeo la mano di sua figlia.

L’uomo è stato ben felice di assecondare la richiesta dei suoi interlocutori, pertanto, ha dato il suo benestare. Il protagonista, infatti, ha detto che se sua figlia è felice lo è di conseguenza anche lui. Subito dopo questa grande sorpresa, però, il concorrente ha dovuto abbandonare la casa del reality show in quanto è stato eliminato dal pubblico.

Cosa pensa Maria Teresa che sua figlia si sposa

Ad ogni modo, l’annuncio inerente le nozze imminenti che Guenda Goria ha fatto a GF Vip ha scaldato il cuore anche di mamma Maria Teresa. La showgirl, infatti, ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha manifestato la sua opinione. La donna si è detta entusiasta di questa grande notizia. Finalmente è giunto il momento in cui sua figlia si appresta a costruire una famiglia, pertanto, non potrebbe essere più felice di così. In seguito, poi, ha aggiunto che quando due cuori realizzano di essere pronti a compiere il passo più importante non bisogna attendere troppo.

Insomma, a quanto pare, la Ruta è estremamente felice che sua figlia sposi Mirko. Successivamente, poi, la donna ha anche aggiunto che lei ci sarà sempre, sia per sua figlia sia per il suo futuro marito. Guenda ha condiviso il post di sua madre sul suo profilo Instagram e si è detta davvero molto serena che anche alla sua famiglia piaccia il suo compagno.