Arisa rivela il vero motivo per cui ha detto addio ad Amici di Maria De Filippi

Arisa e l’addio ad Amici

Chi ha seguito la 20esima edizione di Amici sa perfettamente che Arisa era una professoressa di canto, svolgendo nel migliore dei modi il suo ruolo. Rosalba Pippa non solo ha grande competenza, ma ha regalato al pubblico Mediaset dei siparietti molto simpatici e divertenti.

In questa nuova stagione però la cantante lucana non è tornata nel talent show di Maria De Filippi e in merito sono circolati numerose indiscrezioni. Recentemente, in un’intervista è stata la stessa professionista a spiegare le ragioni di questo addio.

Le dichiarazioni della cantante lucana

In una recente intervista al portale SuperGuida Tv Arisa che è approdata a Ballando con le Stelle ha detto che lei non ha abbandonato Amici. Maria De Filippi tutto quello che fa, le ha sempre tenuto compagnia a lei e a tutta la sua famiglia da quando era piccola. “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse”, ha dichiarato Rosalba Pippa.

Per poi continuare così: “Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto. Le indiscrezioni parlano di un’addio per delle clausole che volevo mettere nel contratto? No, non ne so nulla e non è vero”.

Arisa su Lorella Cuccarini e Ballando con le Stelle

Intervistata dal sito SuperGuida Tv, Arisa ha detto anche che Lorella Cuccarini è una grande professionista, sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori. Poi tra l’altro lei ha fatto dei Sanremo, anche se un po’ di tempo fa, ha ben in mente che cosa significa intrattenere, comunicare.

“Quindi sono convita che ricoprirà questo ruolo in maniera super wow. Ballando? Ho accettato perché desidero imparare a ballare, desidero imparare a muovermi in uno spazio, a memorizzare le coreografie. E il fatto di farlo per lavoro mi responsabilizza molto di più”, ha concluso la cantante lucana.