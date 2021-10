Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor: “Labbra e naso rotti” cosa è successo e come sta adesso (FOTO)

In queste ore, Francesco Facchinetti è stato aggredito dall’artista marziale Conor McGregor. A denunciare l’accaduto è stato il cantante, il quale ha raccontato anche la dinamica dell’accaduto.

Stando a quanto emerso, l’aggressore avrebbe agito contro la vittima senza un motivo ben preciso. Questo, dunque, contribuisce a rendere ancora più grave e pericolosa la vicenda. Scopriamo cosa è successo e come sta adesso Francesco.

Com’è stato aggredito Francesco Facchinetti

Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. In questi giorni, il campione di arti marziali si trovava a Roma ed ha partecipato ad una festa in un rinomato hotel della capitale. Al suo interno c’era anche il cantante, il quale non ha potuto fare a meno di avvicinarlo e di complimentarsi con lui. Ad un certo punto della festa, però, Conor ha perso la testa e ha cominciato ad aggredire fisicamente Francesco. Quest’ultimo ha raccontato la dinamica dei fatti ed ha aggiunto che non ci fossero motivi precisi celati dietro l’aggressione.

La cosa più agghiacciante, infatti, per Facchinetti è che McGregor si sarebbe potuto trovare dinanzi chiunque e avrebbe agito allo stesso modo. Se avesse avuto sua moglie, o i suoi figli, non avrebbero avuto scampo neppure loto, questa la versione dei fatti del cantante. Ad ogni modo, dopo l’increscioso avvenimento, la vittima ha parlato anche delle sue condizioni di salute e delle sue prossime mosse.

Come sta il cantante e cosa farà ora

In particolar modo, Francesco Facchinetti ha detto che dopo essere stato aggredito futilmente da Conor McGregor è andato in ospedale per farsi visitare. Lì ha appreso di essersi rotto sia il setto nasale sia il labbro superiore e quello inferiore. Il giovane non ha potuto fare a meno di raccontare con minuzia i dettagli di quell’incresciosa vicenda ed ha aggiunto che il suo volto fosse ricoperto di sangue.

Adesso, Francesco ha fatto sapere di aver provveduto a denunciare il campione di arti marziali in quanto è un soggetto altamente pericoloso. Adesso, infatti, il cantante ha detto di capire per quale ragione circola con 20 guardie del corpo. Esse non servono a proteggere lui dagli altri, bensì, gli altri da lui. Malgrado la disavventura, però, sul web pare ci siano anche delle persone che si sono permesse di insinuare che se l’atleta abbia tirato un pugno in pieno viso al cantante sia per una “giusta causa”.