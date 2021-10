Ambra Angiolini denuncia Striscia la notizia: “Spettacolarizzazione di una vicenda dolorosa” gli autori replicano (FOTO)

Da un po’ di giorni sta tenendo banco sui social la vicenda inerente la consegna del tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia ad Ambra Angiolini. L’inviato Valerio Staffelli è stato l’autore della consegna a seguito della notizia inerente la rottura tra la cantante e il suo compagno Massimiliano Allegri.

La vicenda ha avuto un’eco così forte al punto che ancora oggi se ne sentono le ripercussioni. I legali della cantante, infatti, hanno deciso di non soprassedere, pertanto, ci sono delle denunce in atto. Vediamo come si sono difesi gli autori del programma satirico di Antonio Ricci.

Ambra Angiolini sporge denuncia

Un po’ di giorni fa, l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha raggiunto Ambra Angiolini per consegnarle il tanto temuto Tapiro d’oro. Il motivo della consegna era celato nel fatto che la donna avesse da poco annunciato la fine della storia con Allegri a causa di probabili tradimenti da parte di lui. Staffelli ha ironizzato, come è suo solito fare, sulla vicenda, ma la cosa non è affatto piaciuta alla diretta interessata e ai telespettatori. In poco tempo, infatti, è divampato un vero incendio sui social.

A distanza di qualche giorno, dunque, i legali dell’Angiolini hanno deciso di rendere pubblica la decisione di ricorrere a vie legali. In particolare, gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia hanno emanato un comunicato in cui hanno annunciato i provvedimenti contro lo staff del programma. Secondo la loro versione dei fatti, gli autori si sarebbero resi protagonisti di comportamenti altamente lesivi verso la cantante. (Continua dopo la foto)

La replica di Striscia la notizia

Nello specifico, si sarebbero resi protagonisti di una grave spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso, pertanto, non c’è altra via se non quella di ricorrere a vie legali. Ambra Angiolini, dal canto suo, si è trincerata dietro un rigido silenzio, mentre gli esponenti di Striscia la notizia hanno commentato quanto accaduto. Gli autori hanno fatto sapere che Valerio Staffelli si è limitato semplicemente a raccontare un fatto accaduto.

Il suo intento non era assolutamente quello di ledere la destinataria del Tapiro d’oro ma, semplicemente, quello di sdrammatizzare la questione. Dinanzi questa risposta, però, molti utenti del web sono insorti nuovamente accusando gli autori di aver commesso l’ennesimo scivolone. Sarebbe stato molto più opportuno e gradito scusarsi per la poca delicatezza.