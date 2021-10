Elisabetta Gregoraci “terrorizzata” da Flavio Briatore: “Se scopre che sei il mio fidanzato ti ammazza” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Scherzi a Parte, Elisabetta Gregoraci è apparsa piuttosto “terrorizzata” da Flavio Briatore. La donna è stata, nuovamente, una delle vallette di Enrico Papi.

Ad ogni modo, durante la puntata, il conduttore ha deciso di fare un piccolo scherzo all’ex marito della showgirl, ma la cosa ha preso una piega piuttosto strana. Scopriamo cosa è successo.

Lo scherzo a Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci sta generando grosso fermento sui social in queste ore a causa di un comportamento assunto durante la puntata di ieri di Scherzi a parte in cui è apparsa terrorizzata dal suo ex Flavio Briatore. Tutto è cominciato nel momento in cui Enrico Papi ha detto che avrebbe fatto uno scherzo all’imprenditore. A tal proposito, si è impossessato del telefono della showgirl ed ha digitato il suo numero. Lo scopo del presentatore era quello di far credere a Briatore che i due intrattenessero una relazione.

Nel momento in cui Elisabetta ha appreso le sue intenzioni, però, ha cominciato a gridare e a dimenarsi allo scopo di impedire ad Enrico di procedere con la burla. La donna ha esortato il suo interlocutore a cambiare tipo di scherzo in quanto Flavio si sarebbe terribilmente arrabbiato. A tal proposito, ha anche detto a Papi che Briatore l’avrebbe “ammazzato” se avesse detto una cosa del genere.

Elisabetta Gregoraci terrorizzata dalla reazione

Il presentatore, però, non si è curato delle richieste dell’ospite ed ha proseguito nel suo scherzo. Non riuscendo ad impedire l’inevitabile, Elisabetta Gregoraci si è gettata a terra terrorizzata dalla reazione che avrebbe potuto avere il suo ex. Ad ogni modo, lo scherzo è durato pochissimo tempo ed Enrico ha liquidato in poche battute il suo interlocutore telefonico. (Continua dopo la foto)

Una volta terminato questo episodio, sul web in molti hanno cominciato a farsi delle domande. La più ricorrente è stata la seguente: per quale ragione Elisabetta si è mostrata così spaventata all’idea che Flavio potesse scoprire di un suo nuovo flirt? La donna, per il momento, non ha dato nessuna risposta in merito, né tantomeno l’imprenditore ha osato intervenire dopo l’accaduto. I dubbi dei fan, dunque, continuano ad essere notevoli. Non ci resta che attendere per vedere se ci sarà qualche spiegazione in merito a quanto accaduto.