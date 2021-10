Oroscopo 19 ottobre 2021: Cancro orgogliosi, Sagittario andate avanti

Le previsioni dell’oroscopo del 19 ottobre denota una giornata piuttosto intensa per Pesci. I Capricorno devono essere più temerari, mentre i Cancro è meglio se mettono da parte l’orgoglio.

Oroscopo da Ariete e Vergine

Ariete. In amore è importante essere forti, non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo allo stesso tempo, però, imparate a capire qual è il limite oltre il quale non bisogna andare. Dal punto di vista professionale, invece, imparerete a rialzarvi dinanzi qualche caduta.

Toro. Con il passare del tempo vi allontanerete sempre di più da un ricordo che ha attanagliato la vostra mente a lungo. Questo è un momento molto importante in cui vi sentirete finalmente pronti ad andare avanti senza paura.

Gemelli. Giornata piuttosto proficua dal punto di vista professionale. Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo impiego cercate di fare qualcosa di costruttivo per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro. Secondo l’oroscopo del 19 ottobre 2021 i nati sotto questo segno dovrebbero mettere da parte l’orgoglio e chiedere scusa. Se siete in errore è il momento di fare qualcosa per recuperare. Sul lavoro, invece, siete piuttosto perspicaci.

Leone. Oggi siete un po’ confusi. In questo periodo siete stati molto impegnati a lavorare ad un progetto che vi ha portato via molto tempo. Adesso è tempo di non trascurare i vostri affetti. Ricordate che nella vita non bisogna dare mai nulla per scontato.

Vergine. Se state pensando di affrontare un grande cambiamento è bene che siate pronti a fare delle rinunce. In amore siete piuttosto confusi, forse la strada che avete intrapreso non è esattamente quella più giusta per voi. Siete sempre in tempo per cambiare idea.

Previsioni 19 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ stanchi. Il lavoro, forse, vi sta mettendo a dura prova e avete bisogno di una piccola pausa. Dal punto di vista sentimentale, invece, cercate di essere un po’ più tranquilli perché il partner potrebbe percepire il vostro nervosismo.

Scorpione. Allargate i vostri orizzonti, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di essere un po’ più intraprendenti e non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Prendete in mano la vostra vita e rischiate mettendoci la faccia.

Sagittario. Spesso tendete a voltarvi indietro troppe volte. L’Oroscopo del giorno 19 ottobre vi esorta ad essere decisi e a guardare avanti senza remore. Dal punto di vista professionale, invece, vi serve un momento di pausa altrimenti finite per commettere errori.

Capricorno. Lasciarsi andare e innamorarsi non vuol dire essere deboli, anzi. Per amare ci vuole coraggio, quindi, non fatevene una colpa. In campo professionale, invece, dovete essere concentrati e non fidatevi di tutti.

Acquario. Occhi ben aperti sul lavoro. Questo è un momento ricco di novità e colpi di scena. Non è escluso che possano aprirsi delle strade piuttosto interessanti. Evitate di impelagarvi in situazioni sentimentali troppo complesse. In questo momento c’è bisogno di serenità.

Pesci. Siate pronti a correre i rischi. Se volete ottenere degli obiettivi è importante che siate disposti a rinunciare a qualcosa. In ambito sentimentale dovete essere pronti a cimentarvi in nuove avventure. La follia talvolta è un elemento imprescindibile.